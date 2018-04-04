美中贸易战担忧重创美国股市 三大股指全面下挫

外媒称，由于科技公司受到冲击，加上美中贸易战担忧愈演愈烈，股市2日出现大跌。
据美国《华盛顿邮报》网站4月2日报道，股市普遍下跌：午后交易中，道琼斯工业平均指数暴跌700多点，跌幅达3%。随着振荡持续冲击市场，标准普尔500种股票指数下挫3.2%，而纳斯达克综合指数则下跌了3.5%。
三大股指今年全部下跌，均处于回调区间。通常认为，比最高点下跌10%即进入回调。
贸易战之忧震荡股市
报道称，中国政府1日宣布，将立即对128种美国商品征收关税，以报复美国总统特朗普对钢铁和铝产品征收关税。中国征收关税的美国产品除了飞机之外，可能还包括猪肉、大豆和水果。
自特朗普宣布征收钢铝关税以来，迫在眉睫的贸易战之忧震荡了股票市场。
美国格伦米德投资公司私人客户部首席投资官贾森·普莱德2日在给客户的声明中指出，愈演愈烈的贸易战之忧是市场振荡的主要原因。
声明指出：“特朗普政府迄今宣布的所有贸易制裁措施只涉及了美国整体贸易中相对少量的部分。不过，这可能才刚刚开始，因为特朗普政府正在考虑进一步扩大对中国贸易关系的制裁。”
道琼斯指数跌幅最大的股票包括英特尔公司、思科系统公司、卡特彼勒公司、3M公司、耐克公司和微软公司，此外还有零售业巨头家得宝公司和沃尔玛公司。
报道称，科技公司的困境是导致股市下挫的另一个重要因素。2日，市场还因特朗普在推特上对亚马逊的攻击而受挫。特朗普在推特上发文抨击零售商与美国邮政局的关系。这家零售巨头的股价暴跌5.5%以上。
美元对日元持续走低
据路透社纽约4月2日报道，美元2日下跌，对日元连续第三日走低，因中国对美国产品征收额外关税，全球最大两个经济体之间的贸易争端升级。
中国财政部称，对包括冻猪肉、葡萄酒和特定水果及坚果在内的128种美国产品额外征收最多25%的关税，作为对美国征收钢铝关税的回应。
关税新规定于2日开始实施，与中国3月23日发布的可能对价值30亿美元美国商品征税的清单一致。
法国东方汇理先锋资产管理公司外汇策略董事帕雷什·乌帕德亚雅称：“贸易忧虑引发股市抛盘，进而影响汇市走势。贸易忧虑引发对全球增长的担忧。”
日元和瑞郎通常被看做是避险货币，通常在地缘政治和金融局势紧张时受益。
瑞郎兑美元小幅走低，但随着美股抛盘加速而收复了失地。
考虑到全球最大的两个经济体之间的紧张关系，一段时间内美元对日元汇率仍将走势挣扎。
预计特朗普政府将在6日前发布拟加征进口关税的中国商品清单。
全球基金削股市仓位
另据路透社伦敦3月29日报道，全球投资者本月将股票曝险削减至四个月低位，美股持仓也调降至近两年最低水准，贸易战紧张情势持续酝酿，科技股全面转跌，让投资者对股市退避三舍。
路透社在3月12日至27日期间，对欧洲、美国、英国及日本的53名理财经理及投资长进行了月度资产配置调查。
这段时期里，美国提出对钢铝及高达数百亿美元的中国商品征收进口关税的举措，打击全球股市滑落至六周低点。
中国采取报复行动，以及世界贸易情况恶化可能损及全球经济，让投资者担心不已，促使市场出现一波急剧的避险操作。
报道称，有业内人士表示，目前对股票投资者来说是一个考验期，贸易战有可能对美国经济和消费者构成威胁。
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