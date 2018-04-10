FBI突袭特朗普律师办公室 查获部分艳星封口费文件

境外媒体称，美国联邦调查局9日持搜查令突袭了总统特朗普私人律师柯恩在纽约曼哈顿的办公室和住家，并取得了一些文件。
据报道，联邦调查局获取的文件包括电子邮件、税务文件和一些商业记录，部分文件与柯恩向成人片女星丹尼尔斯支付13万美元一事有关。
报道称，柯恩的律师瑞安确认此事，但他并未指明具体柯恩的哪些文件被取走。
瑞安在一份声明称，柯恩已经与当局合作，并向国会调查人员提交了数千份文件，用以调查俄罗斯涉嫌影响美国大选的行为。瑞安称，行动是在“通俄门”特别检察官穆勒的指示下进行的，而这次搜查“完全不恰当及没必要”。
特朗普也称，联邦调查局的搜查行动是“可耻”的，而且完全“无中生有”。当媒体问他是否会开除穆勒时，特朗普表示会“看着办”。
报道称，柯恩长期作为特朗普的私人律师，在近几个月来备受公众的密切关注。美媒指他曾在特朗普竞选期间向艺名“暴风女丹尼尔斯”的女星克利福德支付了13万美元的“封口费”。丹尼尔斯声称，她在2006年和特朗普有过婚外情。
另据台湾“中央社”4月10日报道，柯恩多年来是特朗普的私人律师以及亲信，在房地产和私人问题上为特朗普提供意见。
报道称，柯恩在2016年总统大选之前，支付成人片女星丹尼尔斯13万美元；而丹尼尔斯宣称，这是封口费。
报道称，瑞安就搜查行动对检方加以指责，此时穆勒正设法要对特朗普加以讯问。
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