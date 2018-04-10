英国哈里王子婉拒结婚贺礼 吁公众将礼金捐慈善

据“中央社”报道，英国哈里王子即将与美国演员梅根 马克尔完婚，但两人不打算收结婚贺礼，而是选定了多家慈善机构，呼吁公众把礼金捐给慈善事业。
英国王室通过社交网站发表声明称，对于两人订婚消息传出后，各界纷纷涌来的祝贺，哈里王子和马克尔非常感激，希望尽可能让更多人受惠于这些慷慨善意。声明表示，两人希望，想要表达祝福的人不要再送贺礼，而是考虑捐助慈善团体。
声明指出，哈里王子和马克尔亲自选出想要支持的7个慈善团体。两人和这些团体并没有任何正式关系，而是代表他们感兴趣的各项议题。这些团体中许多都是小团体，两人很高兴能让它们的努力更为人所知。参加婚礼的宾客届时也可选择送礼物或捐款。
英国广播公司（BBC）报道称，威廉王子和凯特王妃在2011年结婚时同样呼吁公众捐款。当时两人选出了26家位于加拿大、澳大利亚、新西兰及英国的慈善机构，最终募得超过100万英磅善款。
哈里王子与马克尔将于5月19日在温莎城堡完婚，他们的婚礼邀请了2640名宾客，其中1200人是英国各地民众，200人来自两人亲近的慈善机构与组织，610人是温莎城堡小区人士、530人来自王室地产，另有100名学生来自城堡附近的两所学校。
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