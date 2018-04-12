扎克伯格缘何能从听证会全身而退？美媒：议员是“文盲”

美媒称，美国国会不了解脸书。
据美国有线电视新闻网4月11日报道，马克·扎克伯格在4月10日的参议院委员会听证会上毫发无损，而且他之所以能够如此，在很大程度上是因为大多数问他问题的参议员都不知道脸书是如何运作的，解决其问题的方法是什么，甚至除了摘录对话以外，都不清楚把扎克伯格叫过来作证是为了达到什么目的。
报道称，扎克伯格听证会的第一天清楚表明的一点是，在21世纪的技术领域，许多美国议员都是“文盲”。
因此，本来应是听证会焦点的议题，被淹没在众多问题之中，例如参议员查克·格拉斯利所说的“社群媒体隐私及数据使用与滥用”。同时，在美国需要积极讨论隐私权之际，听证会问的问题不着边际、国会议员乱枪打鸟。
不过，加州联邦参议员哈里斯是例外，她逼问扎克伯格为何无法解释，脸书如何在自身平台以外，扩大追踪用户活动，以及脸书为何未在2015年告知用户，英国数据分析业者“剑桥分析”已取得用户个人资料。
多数情况下，国会议员似乎只在追问扎克伯格，脸书是如何运作的。有好几个问题甚至暴露出，他们连脸书平台最基本的知识与商业模式，都搞不清楚。
这些参议员缺乏了解，使得扎克伯格得以回避更重要的问题，诸如关于脸书网站的数据监控程度、该公司对用户的数据使用情况以及它是如何被滥用、为何未对用户更透明。
报道称，参议员们的问题同样缺乏焦点。这些问题包括俄罗斯干预2016年竞选、在选举广告方面缺乏透明度等，这都是近几个月来困扰脸书网站的问题，但这些问题都需要不同的解决方案。
即使在数据隐私问题上，参议员们也要求扎克伯格解释为什么用户可以信任脸书网站，而不是要求他说明采取什么具体措施让用户更好地控制他们的数据。这让扎克伯格在枪林弹雨中逮到机会，将风向带到他的一贯说词：负起责任、让事情变得更好。但大体而言，参议员没有追问他为什么没在前几年就把问题解决。
也许让扎克伯格唯一真正感到压力的是，哈里斯敦促他解释为什么脸书在2015年没有向公众透露剑桥分析公司的事情，而是直到今年媒体披露了以后才这么做。
“你是否意识到脸书领导层中的有人在讨论决定不通知你的用户吗？”哈里斯问，“或者你认为没有进行过这样的谈话？”扎克伯格说：“我不确定是否有过这类对话。”
其他参议员则提出了一些看似很重要的问题，但是因为他们措辞方式不当使得扎克伯格能够成功回避这些问题。在关于脸书利用个人资料赚取广告收入的问题上，参议员们称脸书贩卖数据，他纠正了参议员的说法并回避了这个问题。
报道称，在听证会之前的几天里，扎克伯格与律师、顾问们进行了严格的培训。他在整个回答过程中沉着冷静、气场镇住全场，回答问题时带有歉意并保持恭敬。
但是，于他而言，并不存在真正的挑战。扎克伯格有没有承担责任？他做到了。脸书是否对保护用户内容负责？是的。它是否公开监管？是的。
只要有国会议员指出脸书哪里做错了，扎克伯格就说脸书在想办法改善；遇到无法回答的问题，他就承诺之后将向议员汇报。
扎克伯格有机会休息片刻时，他还会说，“我们还可以回答一些问题”，充分说明他毫发无伤地度过这场听证会。
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