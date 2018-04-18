加拿大撤回驻古巴外交官家属：有人疑受神秘“声波攻击”

西媒称，加拿大16日宣布撤回所有驻古巴外交人员的家属，因为至少10名居住在哈瓦那的加拿大人的身体曾遭受神秘的损伤。
据埃菲社4月16日报道，加拿大政府在一场记者会上称，由于损伤的原因“不明确”，“加拿大决定将本国驻古巴大使馆的职位改为‘无陪伴职位’”，这就意味着外交人员家属将不能随任。
加拿大还指出，2017年秋天以后就没有出现过新的事件，但回到加拿大的外交人员家属“依然出现各种症状”。
根据美国和加拿大医学专家调查的结果，受到影响的人可能患有“一种新的获得性脑损伤”。
加拿大发言人说：“病因尚不清楚，但可能来源于人为因素。”
报道称，受到影响的加拿大人表示出现了头晕、头痛和注意力无法集中等症状。
在分析了哈瓦那外交住所的空气和水后，排除了“环境”因素。
渥太华指出，古巴政府长期以来与加拿大密切合作，两国关系“积极并具有建设性”。
加拿大政府称：“没有证据显示在古巴的加拿大人面临风险。”
报道称，神秘的损伤最早发现于美国外交人员及其家属身上，共有24名美国外交人员受到影响，这种影响最初被认为来自“声波攻击”。
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