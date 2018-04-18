美国人很着急！俄媒称这项重要资源正从美国流向中国

据俄新社4月14日报道称，世界知识产权组织的数据显示，2017年中国的发明专利申请受理量占全球总量的42.8%，美国仅占19.4%，日本和韩国各占10.2%，欧洲和其他国家占5.1%和15.8%。
报道称，当然，并非所有专利都是足以改变世界的重大创新，它可能只是一款新打火机。中国的发明也并非都来自本国人——可能也有外国人的贡献。不过，这些关于专利的补充说明同样适用于美国。
报道分析称，这项数据说明了一个问题，全球智力资源正在从美国（该领域曾经的世界领导者）流向中国。创新力向中国和其他亚洲国家转移的趋势早在10年至15年前就已出现，而且速度越来越快：仅2017年，中国发明专利申请受理量就增长了4.8%。
“智力流失”这个术语诞生于上个时代，当时，欠发达国家的青年才俊们纷纷赴西方求学，并留下来成为当地的创新力量，比如美国。因为那里比家乡挣钱更多，研究的问题更有趣，技术水平也更高。最终，一个全球性认识在80年代形成：西方是创新、设计和其他智力资源的大本营，而包括中国在内的其他国家只是手工作坊。
然而，世界逐渐发生了变化，看看今天中美在该领域的情况吧。在美国H-1B签证申请中（特殊专业人员/临时工作签证），中国人和印度人的比例遥遥领先。美国高科技行业通过这种手段榨干了全世界的智力资源。但在一段时间过后，得到签证、积累了经验知识的中国人开始回国，而且这种回流正在增强。
数据显示，2017年底中国各类出国留学人数达60.84万人，各类留学回国人员总数为48.09万。改革开放至2017年底，中国累计有519.49万人出国留学，313.2万人选择在完成学业后回国发展，占已完成学业群体的83.73%。
当然，这种事不会自然而然地发生。2008年，北京启动了“千人计划”。这些人才中的人才不仅获得了研究经费和生活费，他们的医疗和住房也有人买单。中央和地方为海归人才提供的类似优惠计划还有很多。
报道称，这个泱泱大国借此建立起研究中心和科技园，让发明创造在那里诞生，给生产和创新部门带来效益。同时，它还营造了求知若渴的整体氛围。一切正在静静地开花结果——如今，全世界近43%的已受理专利申请来自中国。
报道称，值得一提的是，中国在这次博鳌亚洲论坛上公布了国家保护知识产权的新举措，这表明中国人只会模仿的时代已经过去。现在美国实际面临的问题是，必须竭尽全力、以最疯狂的方式阻止美国人被超越的局面发生。因此，特朗普的贸易战与他在叙利亚的疯狂行动是一回事：已经顾不上证据和国际法了，必须做点什么来阻止那些不向美国低头的强大力量在世界上站稳脚跟。
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