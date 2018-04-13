习近平南海阅兵翌日 蔡英文首次登舰出海

北京时间4月12日，习近平在南海检阅解放军海军，蔡英文亦不甘示弱，13日将视察国军操演，并会登上军舰出海。
据《明报》4月13日消息，台湾国防部发言人陈中吉否认此安排是与大陆互相较劲、分庭抗礼的意味。陈中吉说，一年365天都是国军捍卫家园、守护家人的日子，不会有指标性或其他因素。
陈中吉12日列席立法院外交国防委员会前受访指出，今天是实兵操演，但没有实弹。蔡英文将前往海军苏澳基地，展开国军要港防卫与快速应变能力测考的视导行程。这也是蔡英文上任以来，首次登舰出海。
中央社引述知情人士表示，有人认为这次演练是针对习近平在海南岛周边海上军事检阅，这显然是把一切简化为两岸关系而导致的对国际、区域局势的不知不觉，这种观察缩窄台湾国际战略空间，更是“明明白白的误判情势”。
另外，台湾空军参谋长刘任远在立法院接受质询时，被问及两岸的距离十分接近，一旦解放军军机突然转向，很快就会进入台湾空域。
刘任远称，解放军战机一起飞，台湾军方就会监控，强调“不会有突发状况”。被问及会否同意解放军机舰停靠在台方军港或机场时，刘任远表示，如果是为了人道救援，“会适时给予协助”。
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