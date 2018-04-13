澳总理承认中澳关系“紧张” 澳矿业大亨吁停止反华言论

澳媒称，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔承认，澳政府制定反外国干预法和北京在太平洋的影响力日益增长，导致澳中关系出现“一定程度的紧张”。
据澳大利亚《堪培拉时报》网站4月12日报道，特恩布尔批评中国媒体夸大这些矛盾。他还拒绝证实或否认关于中方拒绝向澳大利亚部长级官员发放签证的报道。特恩布尔对澳媒体说：“在我们就外国干预行为立法之后，确实出现了一定程度的紧张，但我深信，任何误解都将消除。”
特恩布尔说：“我看到了（签证被拒的）报道，我想说的是，一些中国媒体对我们的反外国干预法的报道，存在一些误解。”他说，中澳关系“紧密且互相尊重”，两国领导人之间保持定期沟通，但澳反击外国干预的决心毫不动摇。
另据《澳大利亚人报》网站4月12日报道，澳大利亚矿业大亨安德鲁·福里斯特呼吁澳政治人士停止反华言论，称这将影响两国未来的商业对话。
福里斯特说，不论是绿党、工党、还是自由党，用反华言论去赢得一小部分“偏执的”选民，会让每个澳大利亚人付出高昂代价。
这位福蒂斯丘金属集团董事长说：“澳大利亚有别的选择，中国也有别的选择。他们不一定非要从我们这里采购。他们也不一定非要邀请我们到中国去，他们的经济有朝一日将超过美国。”
报道称，在11日举行的年度中澳商界领袖对话期间，对中澳关系紧张的担忧成为最重要的话题。由福里斯特发起的中澳商界领袖对话是博鳌亚洲论坛期间的一项传统活动。
福里斯特说：“每个政党都在努力争取一小部分摇摆选票，他们的方式是制造对中国的恐惧，这会让每个澳大利亚人付出代价。”
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