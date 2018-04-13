卡塔尔或投资美国页岩气 协议能否达成尚未可知

美媒称，据知情人士透露，埃克森美孚公司正与卡塔尔商谈合作事宜。若双方达成协议，那么这个中东国家或将拥有美国产天然气。
据美国《华尔街日报》网站4月10日报道，知情人士称，若双方就潜在协议达成一致，那么卡塔尔国有能源巨头卡塔尔石油公司或将对埃克森美孚在美国拥有的巨大天然气资源进行投资。埃克森美孚在美国的天然气资产从得克萨斯州西部延伸至北达科他州。双方希望加深彼此之间已然利润丰厚的合作关系，同时也需要利用合作来应对当下挑战。
报道称，知情人士称，双方可能成立合资公司，由卡塔尔与埃克森美孚的一家子公司展开合作。
在面临沙特阿拉伯及其海湾地区盟友的经济封锁之际，卡塔尔此举是希望将自身投资扩大到中东以外地区，同时也希望向美方示好。
另一方面，埃克森美孚目前在卡塔尔的业务盈利丰厚，同时也需要卡塔尔的金融支持以推进其在得克萨斯州东部规模达100亿美元的天然气出口项目。目前美国国内天然气价格承压，与卡塔尔的合作对埃克森美孚为其大规模天然气产量开拓海外市场至关重要。
报道称，知情人士称，双方的谈判也可能破裂，最终可能达不成协议。埃克森美孚公司发言人对此不予置评。卡塔尔石油公司未立即回应记者的置评请求。
Golden Pass是位于得克萨斯州东部的天然气出口设施，它的命运可能取决于双方能否达成协议。这个出口终端设施主要为卡塔尔石油公司所有，但是该公司一直在拖延，尚未同意与埃克森美孚进一步共同开发这个终端，除非它掌握美国天然气的供应。
卡塔尔是埃克森美孚最有利可图的合作伙伴之一。这个小小的国家生产了全球逾四分之一的液化天然气。根据全球数据公司的估计，2018年卡塔尔业务在埃克森美孚税后现金流中占比约为25%，在后者的油气产量中占16%。
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