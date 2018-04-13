菲律宾总统就香港人质事件正式道歉：保证没下次

英媒称，菲律宾总统杜特尔特在香港出席活动时，正式就2010年导致8名香港游客死亡的马尼拉人质事件道歉。这是菲律宾在任总统首次就此事进行正式道歉。
据英国广播公司网站4月13日报道，他说：“作为菲律宾总统，我想对在座的中国人说，我代表菲律宾人民，向你们发自内心地正式道歉。”
杜特尔特在4月12日晚说，“我们对发生的意外深表歉意，我保证以后再也不会发生类似的事情。”
报道称，杜特尔特是在参加了海南博鳌论坛之后，对香港进行访问的。
家属：弟弟泉下有知也是好事
报道称，2010年菲律宾康泰旅行团人质事件殉职港方导游（领队）谢廷骏兄长谢志坚告诉英国广播公司网站，菲律宾政府在过去8年来一直都在回避这起事件的责任和道歉，现在杜特尔特作为一个总统来道歉，他还是觉得是一件正面的事，“毕竟始终他（弟弟）是因为菲律宾政府连连的失误让他枉死”。
同时，香港立法会议员涂谨申也在脸书上发声明称：总统杜特尔特的道歉，虽然是迟来的道歉，但总算是正面的，他毕竟是民选的总统，代表菲律宾人民道歉，相信可帮助改善香港和菲律宾的关系。
事件回顾
2010年8月23日，香港康泰旅行社一行21人在菲律宾首都马尼拉即将结束行程之际，在市中心黎剎公园遭遇劫持，最终以八死七伤告终。
报道称，在菲律宾政府最终解救完成，死伤数字开始公布的时候，义愤填膺之言在香港网络上不断涌现。香港媒体对于菲律宾警方的营救手段与效率，几乎是一致的进行了批评。
然而，当时的阿基诺政府一直拒绝对此事进行道歉。至2014年，菲律宾政府与香港特区政府就遇难家属赔偿问题达成协议，事件暂告一段落。
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