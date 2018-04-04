因为一只鸡 印尼马来西亚网友和英国“开战”了

据瑞士资讯4月3日援引法新社报道，英国版《厨艺大师》烹饪节目以参赛者的东南亚佳肴“仁当鸡”不够酥脆为由将其淘汰，致印度尼西亚与马来西亚网友怒不可遏，连马来西亚总理都加入“战局”。
华莱士（Gregg Wallace）与特罗德（John Torode）这两名评审近日以“鸡皮不酥脆，无法下咽”为由，批评在马来西亚出生的参赛者扎莱哈（Zaleha Kadir Olpin）的仁当鸡，引发轩然大波。
报道称，仁当通常是以鸡肉或牛肉在香料与椰奶中慢炖而成，原本就不酥脆。印尼与马来西亚网友长久以来对仁当这道慢炖椰浆咖哩的发源地争执不下，如今“搁置争议”，联手对《厨艺大师》评审的无知大表愤慨。
数百人在社交媒体指出评审的外行错误，马来西亚网友甚至创建了“为仁当鸡讨公道”脸书专页，连署要求两位评审道歉。脸书用户Jin Wee在马来西亚《星报》页面上留言称，“搞不清楚各式美食，还敢自称厨神？”
据报道，随着线上争议升温，马来西亚总理纳吉布也加入论战表示，“谁会吃‘酥脆’仁当鸡啊？”（环球网）
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