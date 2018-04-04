沙特王储发出靠拢以色列信号 强调共同利益

外媒称，沙特王储在美国《大西洋》月刊2日公布的访谈中表示，以色列有权在自己的土地上和平地生活，这是另一个表明沙特与以色列之间关系似乎日益密切的公开迹象。
据路透社4月2日报道，当被问及是否认为犹太人民有权在至少部分祖先故土上建立一个民族国家时，穆罕默德·本·萨勒曼说：“我认为巴勒斯坦人和以色列人都有权利拥有属于自己的土地，但是我们必须要有一项和平协议以保证各方的安全稳定和拥有正常的关系。”
报道称，沙特不承认以色列。多年来，沙特一直坚持认为，关系正常化取决于以色列从1967年中东战争中夺取的阿拉伯领土上撤军。
“我们对耶路撒冷神圣清真寺的命运以及巴勒斯坦人民的权利表示关切，这就是我们所拥有的，我们对其他任何国家的人民都没有任何反对意见。”正在美国巡回宣传的沙特王储说，此行旨在招徕投资以及为他遏制伊朗影响力的努力寻求支持。
报道称，德黑兰与利雅得之间紧张关系的加剧引发了人们的猜测，认为共同利益可能会促使沙特和以色列联手对付双方眼中伊朗所构成的共同威胁。
沙特王储还说：“我们与以色列有很多共同利益，如果有和平，以色列和海湾合作委员会成员国之间会有很多共同利益。”
报道称，上月，沙特首次向以色列开放其领空进行商业飞行，以色列官员称赞这是两年来历史性努力所取得的成果。去年11月，一名以色列内阁成员披露与沙特的秘密接触，这是罕见地承认了长期以来关于双方秘密接触的传闻，不过沙特对此矢口否认。
美国总统特朗普去年决定承认耶路撒冷为以色列首都，沙特对此表示谴责，但有些阿拉伯官员当时表示，利雅得似乎加入了美国为仍然处于初期发展阶段的巴以和平计划制订的一项更为广泛的战略。
另据法新社4月2日报道，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表示，以色列人“有权”像巴勒斯坦人一样拥有自己的民族国家，从而释放出与以色列拉近关系的新信号。
在美国《大西洋》月刊2日公布的访谈中，沙特王储保证说对以色列国的存在在宗教上没有“任何反对意见”。
32岁的沙特王储认为，东耶路撒冷圣殿山的命运是沙特人唯一的一些“宗教上的忧虑”，他也强调“我们的国家同犹太人之间没有问题”。
报道认为，逊尼派的沙特看起来越来越靠拢以色列，尤其在应对该地区两者共同的敌人什叶派的伊朗上。以色列方面，总理内塔尼亚胡最近将自己的国家介绍为反对德黑兰的阿拉伯国家的“不可或缺的盟友”。白宫尤其寄望于以色列和沙特的靠拢从而重新书写地区平衡。
沙特王储称，“以色列是蓬勃发展的重要经济体”，“我们同以色列当然有很多的共同利益”。同时，他还重申了对伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊的攻击，称其“试图征服世界”。
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