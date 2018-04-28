全球经济踌躇不前引市场担忧 油价飙升带来压力

英媒称，进入2018年的时候，世界市场都在预测，10年来最为同步的全球经济扩张似乎可能出现过热。但实际情况却不温不火。
据路透社4月25日报道，当导弹袭击和全球贸易战的威胁占据新闻头条之际，经济出人意料地失去了动能。特别是在欧洲，那些多年来一直对政治风险不屑一顾，坚定地关注着经济的强劲增长和增加的公司利润的投资者现在害怕了。
报道称，最近原油价格的飙升也可能进一步给市场带来压力。市场正在评估未来经济究竟是将放缓，还是只不过在第一季度稍微缓了一口气。
百达资产管理公司首席战略师吕卡·保利尼说：“18个月来，市场首次失去了增长动能的保护。目前还没有充足的证据证明经济增长行将结束，但如果检视一下基本面，就会发现相较去年，情况正在变糟。这一点是毫无疑问的。”
报道称，大型跨国预测机构目前仍大体持乐观态度。国际货币基金组织预测今年和明年全球经济将强劲增长3.9%。该机构上周对贸易紧张局势和美国减税的影响提出了警告。
本周出台的欧元区4月经济景气数据进一步走弱。与此同时，在商业信心降至一年多来的最低位后，德国当局已经调低其经济增长预期。
路透社最新的调查数据对美国一季度国内生产总值增速的预测值为2.2%，低于3月份2.6%的预测值。
报道称，让投资者进一步感到担心的是，像重型设备制造商卡特彼勒公司这样的企业所提出的警告。卡特彼勒公司表示，虽然其一季度的利润和销售超出预期，但可能会是今年的峰值。
黑石公司首席全球投资战略师理查德·特尼尔对客户说，股市表现将保持良好，但较2017年回报率将降低，波动幅度将加大，部分原因是“增长空间不及高预期”。
那么，除了欧洲采购经理人指数走低之外，还有哪些迹象表明对经济增长前景存在担忧呢？最为明显的也许是西方国家的政府债券收益曲线一年来一直在无情地走平，即短期利率与长期利率的差异在不断缩小。这是一个表明对经济增长持悲观态度的相当可靠的指标。
保利尼说：“债券收益曲线告诉我们的信息与其他指标无异。它在告诉人们，未来一两年中存在保持谨慎的理由。”
报道称，航运市场的晴雨表波罗的海干散货运价指数本月跌至8个月来的新低，最近几天虽然有所反弹，但较去年12月高位仍然低了20%。
另一个增长晴雨表铜价已经从2017年底创下的4年高位下跌。
然后还有那些预测乐观和悲观情绪程度的指数。最受人们关注的也许是花旗经济惊喜指数。该指数在2017年底达到7年半以来的最高位后已经疲软下来。
最后是股票。在连续15个月上涨后，全球股市已经较1月底的高位下跌了7%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost