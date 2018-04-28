美媒：“盖亚”发回最精确银河系三维图

美媒称，利用大约17亿颗恒星的精确位置和亮度，“盖亚”太空望远镜制作出了迄今为止最精确的银河系三维“地图”。
据美国《科学新闻》双周刊网站4月25日报道，4月25日，欧洲航天局的“盖亚”团队发布了这颗卫星在2014年7月至2016年5月期间采集到的用于制作这张星图的第二批数据。这些数据中包括了对于50万颗类星体（位于遥远星系中心的活跃黑洞）和14099个已知太阳系天体（大多为小行星）的测量数据、对其他邻近星体的观测结果以及处于地球和8700万颗恒星之间的尘埃数量。
报道称，这颗航天器还将通过利用地球环绕太阳的运动——即所谓的“视差法”——对恒星的距离和运动进行测量。随着地球的移动，恒星表现得像是在画出一个小的椭圆，其大小则与恒星的距离有关。测量恒星所发射出的光的波长将能计算出它们正在以怎样的速度接近和远离太阳。把“盖亚”的测量数值与早些时候的天空勘测结果进行比对，可以让天文学家们跟踪恒星的运动。
报道称，“盖亚”卫星于2013年发射，并在2016年9月发布了其首批数据，其中包括大约200万颗恒星的距离和运动，而新数据把恒星数量增加到了13亿颗。知道这些距离将使天文学家们能够破译有关银河系形状和历史的细节。第二批发布的数据已经表明，银河系包含两个相距遥远的可能拥有不同来源的恒星群体。这些恒星的化学性质和运动表明，部分恒星可能起源于银河系在很久以前吞下的另外一个星系。
欧洲航天局科学主任贡特尔·哈辛格在25日的记者会上说：“利用‘盖亚’卫星，我们可以重建银河系的全部历史。”
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