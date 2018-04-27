外媒：武汉“习莫会”将创造历史

外媒称，中国国家主席习近平同印度总理莫迪将于4月27日至28日在湖北省武汉市举行非正式会晤。
精心选择会晤地点
据《印度斯坦时报》网站4月25日报道，莫迪总理将在有中国最幸福城市之称的武汉度过两天时间，与中国国家主席习近平举行非正式会晤。
报道称，中国中央电视台最近的一项调查发现，生活在中国中部第一大城市湖北省会武汉的人最幸福。
报道还称，在这座位于北京以南1000多公里的城市，两位领导人4月27日和28日将寻求为双边关系制定新路线。
报道指出，习近平在北京以外的地方与其他国家领导人举行会晤，这实属罕见。选择二线城市武汉体现了他聚焦新兴地区的愿景，这些地区是很多中国以外的人原本从未听说过的。
中国外交部副部长孔铉佑解释了为什么选择在武汉举行会晤。
他在吹风会上称，中方考虑了诸多因素：莫迪总理之前是否到过这里以及该地与印度的联系。作为中国中部的一座代表性城市，武汉是一个重要的商业、教育、研究和新兴产业中心，也是中国的内陆水运枢纽。
孔铉佑称，近年来，湖北省与印度地方邦交往日益密切，经贸合作不断扩大。
他说，莫迪总理可谓中国的东南西北都到过，但未到访过中部，武汉之行将增进他对中国的了解。
报道认为，幸福，风景如画的江畔，两位准备创造历史的领导人：场景似乎非常合适。
另据印度《第一邮报》网站4月25日报道，印度总理莫迪即将在风景如画的武汉同中国国家主席习近平举行非正式会晤。两国媒体正以令人难以置信的数量发布报道再三强调，这将是长江畔一场“心贴心”的谈话，目的是重振两国关系。
报道称，两位领导人将只有各自的翻译陪同，甚至“记录员”都不在场。这是为了营造一种放松的氛围。
正如印度前外交秘书苏杰生4月22日所说：“这次会面将在一种非正式和随意的氛围中进行。议程会是开放的。这些谈话将更私密，并有更多互动。”
关系融冰释放利好
据俄罗斯《独立报》4月26日报道，4月27日，印度总理莫迪将与中国国家主席习近平在武汉会晤。媒体称此访史无前例。因为莫迪6月将再度赴华，出席上合组织峰会。
报道认为，推动他们这样做的是美国总统特朗普的贸易保护主义政策。莫迪得出如下结论：虽有美国撑腰，但中印若爆发冲突，印度无疑会输得更多，而非赢家。
中印关系自莫迪于2014年执掌政权后开始恶化。但正如印度分析人士罗伊·乔杜里所说，如今它出现了戏剧性的转折，将产生深远的地缘政治影响。
究竟是什么促成了转折？印度中国问题研究所的拉维·布塔林加姆指出：“美国不与我们为敌。但正是中国才拥有推动印度经济积极发展的能力，才能创造更多的就业岗位。这是我们所需要的。”
报道称，中印领导人将在自由且诚挚的气氛中讨论一切。对于亚洲投资者而言，这不啻为利好。
莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢涅夫告诉《独立报》：“在新德里存在这样的认知，即中国是印度在亚洲乃至全球的主要对手。尽管如此，双方对国际问题的看法其实很接近。它们都希望印度洋地区局势稳定。”
战略沟通开创新局
据美国有线电视新闻网网站4月26日报道，中国国家主席习近平将于4月27日和28日在武汉与印度总理莫迪举行“非正式”首脑会晤。
报道指出，不同于传统的国事访问，此次临时会晤似乎是特意安排的，以避开有可能非常复杂的政策谈判，而为两位领导人提供一次消除隔阂的机会。目前，中印两国的人口已超过26亿，两国占全球经济总量的比重达17.6%。
报道认为，对莫迪而言，稳定中印关系的好处是显而易见的。这位印度总理正在为明年的竞选连任做准备。尽管莫迪在选民中的受欢迎程度仍占压倒性优势，但由于存在与中国发生磕碰的可能性，尤其是涉及两国军队的问题，他的民调数字可能会下降。莫迪与习近平举行会晤，这既可有助于缓和这种风险，同时也可在全球前景不确定的时期加大经济合作的可能性。
中国外交部发言人陆慷4月23日对记者说：“习近平主席和莫迪总理将围绕当今世界百年未有之大变局进行战略沟通，为中印关系发展把握大方向，树立新目标，开创新局面。”
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