美法谋求达成新伊朗核协议 姿态友好却难掩深刻分歧

外媒称，特朗普和马克龙24日提及他们同伊朗达成一项“新”协议的意愿，同时也显示了他们在现有伊朗核协议上的深刻分歧。
据法新社4月24日报道，美国总统和法国总统所呼吁的新谈判的轮廓、范围和准确影响依然含糊不清，而且会遭遇德黑兰的激烈反对。
马克龙表示：“我们希望可以一道努力同伊朗达成一项新协议，人们不会撕毁一项协议然后前往别处，而是要打造一个更加广泛的新协议。”他强调了自己有意触及包括叙利亚问题和伊朗导弹计划在内的“该地区所有话题”。
美国总统在表示对建立在“坚实”基础之上的“更加广泛的”新协议持开放态度的同时，再次指责前任总统奥巴马达成的协议“荒唐”。
作为特朗普就任后首位对美展开国事访问的外国领导人，马克龙为同这位世界观与自己完全相反的美国总统缔结紧密关系竭尽所能。
特朗普表示：“就和我预言的一样，这是法国的一位伟大的总统。”特朗普在法国总统面前公开表示，为将欧盟作为经济问题的对话方感到遗憾。“同法国的贸易问题很复杂，因为存在欧盟，我喜欢同法国单独谈判。”
另据德国《明镜》周刊网站4月24日报道，在访美期间，法国总统马克龙强调了他与特朗普的分歧点，同时他表示，愿意与伊朗就新的核协议进行谈判。
报道称，特朗普一再威胁要退出与伊朗达成的核协议。现在，马克龙找到了解决方案。马克龙24日在华盛顿表示，现在是为新协议铺平道路的时候了，“我们希望，我们能够与伊朗达成新的协议——一项更好的协议”。
报道称，相关的谈判必须让该地区的政治力量以及俄罗斯和土耳其参与进来，目标必须是确保中东地区的可持续稳定。“我们在涉及伊朗的问题上并不天真”，马克龙说。
报道称，特朗普在5月12日前必须决定，美国是否暂停对伊朗的制裁。实际上，这被视为有关美国是否保留伊朗核协议的决定。
特朗普强调了他的政府对伊朗的严厉政策。他说，决不允许伊朗发展核武器，“如果伊朗以任何方式威胁我们的话，他们将付出只有少数国家曾付出过的代价”。
美国总统说，马克龙的来访见证了连接两国的友谊，法国是美国资格最老的盟友。历史和命运的共同纽带将人们深深联系在一起。
“美国对我的国家来说意味着无尽的可能，”马克龙说，“我的国家与您的国家正在分享自由与和平的理想。”
报道称，在会谈后的新闻发布会上，两位元首表现出友好的姿态，他们多次握手，马克龙甚至亲吻了特朗普的脸颊。
尽管如此，马克龙也公开提到两国的分歧，例如在气候政策上，“我们意见不一致”。
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