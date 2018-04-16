为了这事 特朗普清晨“五连推”痛骂科米“混球”

自美国总统特朗普怒炒科米鱿鱼后，与这位前联邦调查局长间的推特骂战就一直没消停过。据美国CBS新闻网15日报道，特朗普当天一大早，又连发5条推特痛批科米，并再度骂其是“混球”。
特朗普说：“狡诈的科米，这家伙总是喜欢作，总把事情搞砸（他不是个聪明人！）。他必将成为有史以来最差的联邦调查局长。”此前有报道称，科米在即将出版的新书中把特朗普比作“黑帮老大”，而特朗普对科米出书的回应则是“这本书口碑极差”。美国媒体称，本周末正是美国联合盟友对叙利亚实施军事打击的关键时刻，特朗普在军政要务如此繁忙之际还抽时间出来连环发声怼科米，倒也颇有缘由，因为当天晚些时候科米就要在美国广播公司电视节目中露面推介自己批评特朗普的这本新书了。在14日电视台播放的节目预告中，科米甚至又拎出2016年美国总统选举说事儿，称自己原本以为希拉里会赢得总统选举，所以才决定披露有关希拉里使用私人电子邮件服务器的调查以推进事实澄清。特朗普15日在推特上就此针锋相对地说：“科米披露调查的原因是因为他认为希拉里会赢，这样他就能在希拉里处求职了，真是个大混球！”
不过，打赢同科米间的“口水战”似乎并不是特朗普目前亟待解决的问题。据美国麦克拉齐报业集团华盛顿分社14日报道，通过对特朗普私人律师迈克尔·科恩的调查，特别检察官穆勒团队已经掌握他2016年夏季秘密进入捷克首都布拉格、与俄罗斯高级官员会晤的证据。科恩或将成为“通俄门”调查的重要突破口。报道称，当时，特朗普的竞选主席马纳福特刚被辞退，科恩在竞选团队中得到“升职”，并直接负责对俄事务。科恩与俄方代表的会晤地点“可能”位于布拉格俄罗斯科学与文化中心，俄方团队包括一些政府人士。
事实上，科恩“赴捷通俄”的说法已非首次受到舆论关注。去年年初，美国“Buzzfeed”新闻网首次对此事进行曝光，曾遭到科恩本人的强烈否认。他甚至在推特上痛斥这是一则“假新闻”，称“这辈子从没去过布拉格”，还张贴出自己的护照照片。但根据麦克拉齐报业的说法，调查人员此次还掌握了科恩入境的方式——从德国进入捷克。由于两国处于欧洲申根区，以这种方式入境捷克根本不需要护照。当地时间14日，科恩在推特上再次重申未去过布拉格，称“我当时和儿子在洛杉矶”，此事“已经得到证实”。他还痛斥麦克拉齐做出了一则“糟糕的报道”，引用了“糟糕的信源”。美国《华盛顿邮报》称，如果科恩的“布拉格之行”能够得到证实，这将会成为“通俄门”调查的一个重大突破：它能证明特朗普竞选团队与俄方直接存在“勾结”，是一项关键的法律证据。美国VOX新闻网甚至表示，“特朗普未来的任期全系于此事是否属实”。
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