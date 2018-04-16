两起恶性强奸案引爆印度民怨 莫迪被批反应慢半拍

印度之国耻！连日来，两起恶性强奸杀人事件令印度民怨沸腾。15日，上千名市民在新德里、孟买、班加罗尔等城市参加烛光游行活动，表达强烈不满。国内外舆论压力以及反对党的步步紧逼也给莫迪政府带来一场“执政危机”。与以往同类案件不同的是，这两起大案均涉及地方恶势力的介入。地方政客作威作福、无法无天的丑恶嘴脸遭到各界声讨，就连联合国秘书长古特雷斯都亲自发声，呼吁印度当局将凶犯绳之以法。
8岁牧羊女童被残酷奸杀
今年1月，印控克什米尔地区年仅8岁的牧羊女孩阿西法被多名男子拐到一所印度教小庙。在接下来的3日内，无辜的女孩遭到反复轮奸，泯灭人性的凶徒对她下药、灼烧、石击，最终用绳索将她勒死并暴尸森林。她的遗体直到一周后才被发现。
英国《卫报》称，此案背后涉及当地尖锐的种族矛盾。策划这起犯罪活动的正是庙宇的负责人拉姆，他和同党长期看不惯穆斯林游牧部落在当地定居，于是试图通过绑架等不法活动“吓走”这些穆斯林。当地警方称，拉姆在实施这条奸计的过程中曾花50万印度卢比（约合人民币4.8万元）买通地方官员，试图制造虚假证据转移调查人员的视线以撇清责任。随着调查的展开，当地警方共逮捕包括前地方官员和警员在内的8名嫌疑人。
然而真正让这起惨案引起印度举国关注的，却是本月上演的一场“大闹法院”闹剧。美国哥伦比亚广播公司称，当地数千名印度教激进人士组织大规模抗议活动，要求当局释放犯罪嫌疑人，反对者中不乏印度人民党成员。数百名印度教律师组成的“讼棍团”更与警方发生冲突，强行阻止警方对嫌疑人提起诉讼。他们还在一份集体声明中谴责当地政府“不懂得体恤民族感情”。
议员轮奸16岁少女致其自焚
就在8岁女童被奸杀事件的细节遭曝光前不久，本月8日，印度北方邦发生一起少女自杀未遂事件。一名16岁少女在走投无路的情况下在北方邦首席部长家门口自焚。获救后，少女表示去年6月曾遭印度人民党立法委员库迪普·森格尔及其几名兄弟轮奸，事发后当地警方一直拒绝立案。本月初，双方发生正面冲突，警方袒护议员一方，并将受害者的父亲送进监牢。关押期间，少女的父亲遭到毒打并身受重伤。少女试图自焚的次日，其父被宣布死于狱中。
此案引起印度民众强烈愤慨，包括新德里在内的多个大城市爆发抗议游行，当地警方迫于压力终于在上周受理此案，而此时距离案发已过去整整10个月。库迪普·森格尔13日被逮捕，并受到绑架和强奸等罪名指控。然而，他直至被捕前还十分不屑地对媒体说，自己所受的指控是印度“下等人的阴谋”。调查人员15日表示，一名涉案女性日前也已被逮捕。《印度斯坦时报》称，受害女孩已被印度中央调查局安排在当地一家医院体检，她的母亲和家人表示正生活在恐惧之中，他们称女孩的父亲是被库迪普·森格尔的兄弟打死的。
引发众怒，莫迪遭批
两起恶性案件已引发印度全国多场抗议游行。法新社称，游行活动达到自2012年印度“黑公交轮奸案”发生后从未有过的规模。在社交媒体上，“为阿西法讨回公道”等已成为热门话题标签。人权组织、女权组织和社会名流纷纷发声。印度宝莱坞巨星阿克夏·库马沮丧地表示，阿西法案堪称“印度社会的失败”。德里妇女委员会主任马利瓦尔则于上周五开始进入“无限期禁食”状态，称自己要坚持到该国妇女儿童得到更好的安全保障为止。印度舆论普遍认为这两起案件比“黑公交轮奸案”更令人不安。后者只是失控醉汉的行为，而牧羊女事件则是精心策划、将强奸幼女当成“政治斗争武器”的行为。印度知名人权律师格罗夫尔表示，议员“奸女弑父”案是“立法者和执法人相互勾结”的典型案例。
美国《纽约时报》称，由于两起案件涉及印度执政党人民党的多名成员，莫迪政府近日遭到政敌和舆论的集中批评，莫迪及人民党“保护女性安全”的承诺受到质疑。而他对此事的“反应迟钝”也遭到攻击。印度社会科学家纳拉扬说：“莫迪的反应老是慢半拍，他在等待风头过去，直到避无可避时才勉强发声。”印度新德里电视台15日称，49名公务员已联名致信莫迪，呼吁总理联系两起案件的受害者家人并“寻求他们的原谅”。这封信还写道：“8岁女孩被奸杀一案所涉及的兽性和暴行揭露出我们堕落得有多深。在印度独立后的历史上，这是至暗时刻。我们的政府、政党领导对此的反应是不足且虚弱的。”
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