英拉携儿子现身迪拜 与他信共庆“泼水节”

4月13日是泰国的传统新年“宋干节”（又称“泼水节），一张泰国前总理英拉在其兄长他信家中庆祝节日的照片在网络上流出，引起外界关注。
据泰国《民族报》报道，流亡海外的泰国前总理他信英拉兄妹在迪拜一同庆祝泰国的“宋干节”，照片中他信、英拉以及英拉的儿子安莫查（Supasek Amornchat）均穿着花衬衫，而英拉正在向哥哥他信行洒水礼。据悉，照片是由脸书账号Kom Khao发布的，拍摄地点位于他信迪拜的家中。
他信和英拉这两位泰国前总理下台后分别于2008年和2017年流亡国外，并遭到泰当局通缉，近几个月来，二人在英国、新加坡、日本等地频频现身，引起外界和泰当局的关注。
去年11月，网友曝光了一张疑似英拉在伦敦商场购物的照片。12月，英拉现身伦敦的正面照首次曝光。
今年3月，英拉及其兄长他信一同现身阿联酋迪拜一家牙科诊所的照片在网上流出，英拉和他信笑容满面，看似心情大好。
之后又有日本媒体报道称，英拉及其兄长他信于3月29日抵达日本，并在东京出席了日本前自治大臣石井一的新书发布会。
据海外网早前报道，2017年8月25日，原定举行的泰国前总理英拉“大米渎职案”宣判延期，英拉方面表示因病无法出席宣判，泰国最高法院因此对英拉发起逮捕。此后泰国政府确认前总理英拉已经逃离泰国。泰当局表示，一直密切着关注英拉的去向，并采取了一切可能的法律程序，其中包括撤销英拉的4本护照。
在英拉逃离泰国的半年多时间里，其行踪一直备受关注。从近期曝光的照片来看，英拉似乎并未受到“大米渎职案”审判的影响，而英拉是否会被引渡回泰国也成为备受外界关注的话题之一。
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