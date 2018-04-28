法第一夫人称同情特朗普妻子：她被束缚在白宫里

法国总统夫妇日前刚刚结束了对美国为期3日的国事访问，对于马克龙的妻子布丽吉特来说，美国第一夫人梅拉尼娅令她印象深刻。布丽吉特近日在接受采访时称赞梅拉尼娅私下很有趣，并且善良又迷人。但她也对这位特朗普的妻子感到同情，因为对方受到了更多束缚，无法离开白宫。
综合《卫报》《国会山报》等媒体报道，马克龙的妻子布丽吉特日前接受法国《世界报》采访时表示，梅拉尼娅在私下是一位非常好的伙伴，并非像在公共场合中那么的严肃甚至有些忧郁。“她真的非常有趣，我们有着同样的幽默感，经常一起开心地笑，”布丽吉特这样表示。
这位法国第一夫人也称赞特朗普的妻子“善良、迷人、聪明而且非常开朗”。而对于梅拉尼娅在公共场合展现出的冷静，她则解释称：“一切都被过分解读了。（美国第一夫人）个性很强，但是她在努力隐藏。让她笑起来并不难，但她却不像我那样更频繁地展现出来。”
在布丽吉特看来，梅拉尼娅受到了很多束缚：“她什么事都不能做，甚至无法打开白宫的一扇窗户，也不能出去。她比我受到了更多束缚，我在巴黎就可以每天出门。”
不过，同样身为一国领导人的配偶，布丽吉特也感同身受地表示：“我也不得不自己考虑我说的话，会斟酌每个词是不是多余的。我也时常会抑制自己。”不过这位法国第一夫人称正尝试过上“一种平凡的生活”：“我没有改变主意。我仍然是马克龙的妻子，而不是总统的妻子。我不喜欢被当作第一夫人的感觉。”
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