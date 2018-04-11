中美竞逐量子计算领域主导权 中国已缩小技术差距

据彭博新闻社网站4月9日报道，中国的高校和美国科技企业比如国际商用机器公司（IBM）和微软正在竞相研发量子计算机，这代表一种预计性能强大到能够改变药企、农企和汽车制造商发现化合物和材料的方式的处理能力。
报道称，虽然不知道中国的总支出，但中国政府正在安徽省合肥市进行大额投资，修建一所量子信息科学国家实验室，并计划在2020年启用。据2016年7月的一份报告说，美国每年量子研究的经费大约为2亿美元（约合12.63亿元人民币），一些研究人员和企业认为这不够。
这种“杀手级程序”或许是加密的，这项代码置乱技术能够保护现代全球商业和通信。调查公司Patinformatics的一项研究结果发现，中国、中国的高校和西方金融机构急于获得更多使用量子技术进行加密方法的专利权。
报道称，中国在支持企业在世界范围内获得专利和商标的同时也在雄心勃勃地推动本土创新。经合组织在年度报告中称中国是仅次于美国的“第二大科学强国”。
从微软、IBM到“字母表”公司旗下的谷歌公司，科技企业都把量子计算视作下一场革命。
Patinformatics总裁托尼·特里普说，现在说哪家企业或哪个国家将成为量子计算机领域的领导者还为时过早，不过从现阶段来看，美国企业将在硬件上表现突出，而中国和日本企业把重点放在软件和应用上。
报道称，美国国会在2000年成立中美经济与安全评估委员会，评估中美双边贸易对国家安全的影响。该委员会在最近的报告中称，在美国一直占据统治地位的量子信息科学领域，“由于中国政府协调一致的战略以及美国不连贯和不稳定的研发经费水平和有限的政府协调”，中国“已经缩小了与美国的技术差距”。
美国商会和彭博新闻社各自进行的研究结果都显示，中国创新的总体得分不断提高，其中包括教育、政府研究和专利数。世界知识产权组织3月的报告显示，中国的国际专利申请数量接近美国。
报道称，为特朗普的关税计划奠定基础的美国贸易代表在一份报告中说，量子物理是中国政府通过科技部增强其科技实力的一个领域。据Patinformatics说，中科院和北京大学是寻求获得更多量子信息技术专利的中国研究机构中的两家。
美国国家标准与技术研究所物理测量实验室副主任卡尔·J·威廉说，中国政府的投资方式是，给予企业和研究人员大量资金“复制我们在美国和其他地方所做的研究。他们已经走了很长一段路。”
报道称，根据他们的专利申请，中国的研究人员把重点放在加密技术上。2016年8月，中国官媒称政府发射了世界首枚量子通信卫星，一年后又宣称从太空发送了第一个无法破解的代码。
路易斯安那州立大学赫恩理论物理研究所联合主任乔纳森·道林说：“这应该非常可怕，至少对情报机构来说。”
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