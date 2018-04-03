日媒称安倍内阁支持率回升：政府内部放心与警惕并存

日媒称，共同社舆论调查显示，上次调查跌破40%的安倍政府内阁支持率回升至40%以上，自民党认为森友学园审批文件篡改问题暂告一段落、“支持率已止跌”，许多人放下心来。但执政党支持者中认为首相安倍晋三“负有责任”的声音仍根深蒂固，公明党也抱有警惕称“若首相自身无法消除人们的不信任感，对政府的批评将一直持续”。
据共同社4月2日报道，安倍计划从本月中旬起相继与美国总统特朗普、中韩两国首脑及俄罗斯总统普京举行会谈，希望在外交领域展现存在感，避开围绕“森友问题”对政府的批评。
日本总务相野田圣子在岐阜市对媒体表示，当前国际局势正在发生剧变，分析称对“安倍外交”的肯定是支持率回升的重要原因，“这是因为人们对于切实开展外交的安倍首相寄予厚望”。
报道称，在这方面安倍有过“成功体验”。2015年7月，安全保障相关法在众院通过后的支持率暴跌至37.7%，在政府因“加计学园”新设兽医系计划遭受指责的2017年7月也曾跌至35.8%，但之后均回升至40%以上。
自民党资深议员淡定地表示：“日本国民相信安倍政府的稳定性，只要政策切实推进，支持率多少有所下跌也不成问题。”
报道称，尽管如此，由于审批文件篡改问题除了“是可能动摇对整个行政信赖的事态”之外，安倍夫人也与森友学园存在关联，因此日本国民投向安倍的目光无疑比以往更加严厉。
舆论调查表明，认为安倍对篡改问题“负有责任”的受访者在自民党支持者中有46.9%，在公明党的支持者中达到71.6%。公明党党首山口那津男称，“查明事件全貌是第一位的，对于安倍首相所说的‘深感责任重大’，日本国民目光严厉”，认为安倍应细致地尽到说明责任。
调查中关于明确否认从首相和官邸接到指示的日本前国税厅长官佐川宣寿的证言，有72.6%的受访者表示“不能接受”，尽管如此，追究该问题的在野党的支持率却依然低迷。有观点认为各自为战的在野党的现状导致了政府支持率的回升。
力争与立宪民主党和希望之党成立新党的民进党党首大冢耕平表示，“即使人们对安倍政府失去了信任，也没有可以替代的其他选项”，强调旧民进党势力有必要吹响集结号。
报道称，在野党认为“安倍政府的支持率无疑已呈现下跌趋势”（立宪民主党干事长福山哲郎语），将继续就日本政权中枢是否参与篡改问题进行追究。计划进一步加强攻势，要求众院预算委员会进行集中审议并让安倍出席参院决算委员会会议，还要求安倍夫人到国会接受询问等。
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