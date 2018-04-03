美元连续五个季度下跌 投资者认为今年或延续跌势

美媒称，美元似乎时运不济。
据美国《华尔街日报》网站4月1日文章，今年头三个月，美元汇率连续第五个季度下跌，令投资者困惑不已，他们曾断定去年年底减税法案签字生效后美国公司将现金汇回国内的做法会令美元受益。
许多投资者现在认为，美国政策变幻莫测，全球有爆发贸易战之虞，加上海外经济增长加速等因素，意味着美元汇率可能会进一步下跌。衡量美元对一篮子16种货币汇率的华尔街日报美元指数第一季度下跌2.6%，迄今12个月来累计下跌7.3%。与此同时，今年欧元、日元和一些新兴市场货币的汇率均上升。
过去一年里的美元贬值产生了广泛影响，如果其跌势持续，这些影响可能就会加剧。美元走弱有助于增加美国商品在海外市场的竞争力、增加跨国公司的利润并有可能抬高这些公司的股价。它还会推高石油、铜和黄金等大宗商品的价格，这些商品以美元计价，当美元下跌时对海外投资者来说变得更加划算。
然而，假如美元下跌得太快，那可能就会动摇对美国经济的信心，使美联储收紧货币政策的计划复杂化。长期下跌还可能会刺激通货膨胀，引发对消费者物价过快上涨的担忧。
近日，美国总统特朗普扬言要对高达600亿美元的中国进口产品加征关税，中国则宣布了报复措施，美中之间的贸易争端引发投资者的惊恐。消息传出后，美元应声下挫，不过，其他货币的跌幅更大，抵消了美元的损失。
荷兰合作银行的资深市场战略家克里斯蒂安·劳伦斯表示，贸易战威胁“肯定对美元没有产生积极影响”。他说：“市场对贸易战的解读是可能对美国不利。”
过去美元曾表现出不堪贸易冲突的冲击。加拿大道明证券公司的数据显示，2001年至2003年间，因美国对进口钢铁征收关税，衡量美元对六种主要货币汇率的洲际交易所美元指数下跌了将近20%。该指数在1993年至1995年间因美日贸易关系争议而下跌12%左右。
影响美元汇率的另一个因素是全球经济上扬，它促使欧洲和亚洲各国央行在实行了多年的扩张性货币政策以扶持经济发展之后开始采取措施推动货币政策正常化。今年一季度，欧洲中央银行和日本银行即将逐步取消刺激计划并最终上调利率的迹象将日元和欧元对美元的汇率分别推高了5.9%和2.7%。与此同时，许多投资者认为，美国今年会加息三至四次，这已在美元的汇率中反映出来。上调利率往往会增强货币对投资者的吸引力。
法国东方汇理先锋资产管理公司的投资组合经理帕雷什·乌帕德亚雅说，他断定欧元和日元对美元汇率将继续上升。
美国奥本海默基金公司的全球债务团队负责人赫曼特·拜贾尔认为，今后两三年美元将进一步贬值，因为市场会继续考虑到世界各国货币政策正常化的因素。
拜贾尔在为投资者撰写的一份报告中说，2014年至2016年间，随着美国经济增长加速，投资者增持了以美元计价的资产；而未来几年许多人可能会减持。
他在报告中写道：“随着全球经济复苏，这些流动的方向会逆转，美元会贬值。”
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