朝鲜决定停止核试验 韩国：有助于实现无核化

综合消息，据朝中社报道，朝鲜决定自4月21日起停止核试验和洲际弹道导弹发射试验。对此，韩国青瓦台表示欢迎，称这对实现半岛无核化是具有意义的进展。美国总统特朗普也表示，这是一个重大进展。
据韩联社报道，21日，青瓦台以国民沟通首秘尹永灿的名义发表立场称，韩方欢迎朝鲜决定停止核试验及试射中远程导弹。朝鲜的决定对实现半岛无核化是具有意义的进展。
青瓦台称，朝鲜的决定有望为成功举办韩朝首脑会谈及朝美首脑会谈营造有利环境。韩方将全力以赴筹备韩朝首脑会谈，促其成为实现半岛无核化及半岛永久和平的向导。
美国总统特朗普在“推特”上表示，这对朝鲜和全世界而言都是一件好事，一个重大进展。他期待与金正恩的会面。
据朝中社21日报道，20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定，自2018年4月21日起，朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验。
报道说，朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议通过的决议内容包括，朝鲜自2018年4月21日起将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验；为保证中止核试验的透明性，朝鲜将废弃北部核试验场。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost