韩国与中美贸易持续紧张？美媒称文在寅转投越南怀抱

美媒称，在与中国和美国的贸易关系持续紧张之际，韩国正深化与越南的关系，越南将超过美国成为韩国企业的第二大出口市场。
据美国彭博社网站4月3日报道，韩国总统文在寅试图推进与东南亚的贸易，以此作为三星电子公司等大型企业实现生产基地和出口市场多样化的一种途径。首尔认为，特朗普总统领导下的美国是一个越来越苛求和靠不住的贸易伙伴，同时一年多来，对华关系受到部署美国“萨德”导弹防御系统的影响。
韩国国际贸易协会驻胡志明市办事处的金一山（音）主任说，韩国企业早就在越南建厂，但“萨德”争端使越南作为一个生产基地和出口市场的吸引力进一步增强。
报道称，结果之一是，仅2017年一年，韩国对越南的出口就增长了将近一半，而在过去3年中，已翻了一番不止。该协会称，目前来看，越南有望在2020年前成为韩国第二大出口市场。
金一山说：“韩国主要向越南出售中间产品和资本品，但随着越南经济的增长，销售消费品的空间会更大。”
报道称，在三星公司和乐天集团等公司带领下，曾经集中在纺织业等劳动密集型行业的韩国对越投资正日益进入电子产品制造、服务和零售等行业。
大韩贸易投资振兴公社称，韩国如今已是越南最大的外国投资者，去年前11个月的直接投资总额达到创纪录的74亿美元。去年，韩国取代美国成为越南第二大贸易伙伴。大韩贸易投资振兴公社称，在出口至越南的韩国产品中，大约三分之一是电子产品生产线上使用的半导体和显示屏。
由于经济快速发展、人口年轻，越南也为零售商提供了一个有吸引力的市场。今年第一季度，越南经济同比增长7.4%，而且该国三分之一人口年龄在15岁到34岁之间。
报道称，韩国的投资正帮助推动越南经济增长繁荣。三星公司称，它在河内的工厂雇用了10万员工，其附属公司和供应商的数量估计在300家左右。
文在寅上月在河内发表讲话称，与越南不断发展的关系是双赢性质的。
文在寅说：“目前大约有5500家韩国企业在越南做生意，100万越南工人拥有不错的工作，归功于称职勤奋的越南工人，韩国企业正迅速成长。”
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