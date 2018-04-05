特朗普：我们没有和中国打贸易战 多年前就打输了

美国总统特朗普当地时间4日发布推特称，“我们没有和中国打贸易战，这场战争多年前就被当时代表美国的那些愚蠢无能的人打输了。现在我们一年有5000亿美元的贸易逆差，另有3000亿美元知识产权被窃。我们不能让这一切继续！”
今日稍早，国务院关税税则委员会发布公告称，2018年4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对我输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。美方这一措施违反了世界贸易组织规则，严重侵犯我国合法权益，威胁我国家发展利益。根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会另行公布。
针对特朗普在推特中提出，希望中方每年减少一千亿美元的对美顺差，商务部副部长王受文4日回应表示，贸易是两国企业、两国的消费者在自愿的基础上做出选择的结果。有时候，一个国家要买，另外一个国家要卖，所以出现顺差逆差，不是政府所能决定的，它是由两个国家的经济结构、产业竞争力等来决定的。
王受文表示，具体提到一千亿美元的顺差让中国来减，这是绝对不能接受的，首先是因为办不到。贸易顺差逆差，是市场力量决定的，是由美国整体经济政策、经济结构来决定的，中方一家是减不了顺差的。
此外，对于中美之间是否已经进入了“贸易战”、双方是否还有进一步谈判解决的可能，王受文回应表示，中方是不愿意打“贸易战”，因为在“贸易战”中没有赢家。但是我们也不怕打“贸易战”，如果有人坚持要打“贸易战”，我们奉陪到底。你刚刚谈到，是不是有磋商沟通的渠道，中方一贯的立场是，谈判、磋商解决问题的大门始终是敞开的，如果美方愿意谈，我们愿意在平等磋商、相互尊重的基础上进行磋商，解决分歧。所以简单地说，如果有人坚持要打，我们奉陪到底，如果有人愿意谈，大门是敞开的。
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