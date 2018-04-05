后悔驱逐外交官? 意大利德国急了:我们需要俄罗斯

欧洲国家集体跟风英国制裁俄罗斯以来，让俄罗斯陷入不小危机，不过，终于有两个国家坐不住了。继德国外长1日表态“愿意与俄罗斯展开对话”后，意大利方面也喊话：“快停止荒谬的制裁。”
据英国《每日快报》报道，一直被视为下届意大利总理人选的北方联盟领袖萨尔维尼表示，如果自己成功当选意大利总理，将采取措施结束欧盟对俄罗斯一系列荒谬的制裁。
近日，意大利普通工业联盟主席受访时，提出了自己对“意大利跟风制裁俄罗斯”的担忧，他指出，意大利企业不能继续再在“制裁俄罗斯”事件中损害自己的利益了，因此他们呼吁结束对俄罗斯的制裁。
对此，萨尔维尼也在推特上回应称，乐见这样的声音出现，他也喊话：“快停止这些荒唐的制裁吧，它们只会给意大利经济带来不可估量的损失，没有人是欧盟的仆人！意大利优先！”
德国国内也出现了同样的呼声。报道称，德国方面更渴望重新打开与俄罗斯沟通的大门，因为德国需要与俄罗斯共同来解决区域内的纷争。德国外长马斯1日就曾称：“俄罗斯是德国多边关系的重要支柱之一，一些地区争端也需要俄罗斯的协助来解决，德国有意愿与俄罗斯开启对话、重建信任。”
3月4日，俄罗斯前特工谢尔盖∙斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国方面坚称，俄罗斯改为此事件负责，并于3月14日宣布了一系列针对莫斯科的措施，并驱逐了23名俄外交官。随后，美国、加拿大、澳大利亚及法国、德国、等欧盟国家也宣布驱逐俄外交官。作为回击，俄罗斯方面也对等驱逐了这些国家的外交官。
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