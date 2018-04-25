欧洲出现高级钟表投资热 研究称投资回报率超66%

西媒称，近年来几乎各个领域都发生了巨大变化，人们的投资方式也不例外。与这种变化息息相关的是投资者的社会背景、时尚趋势，尤其是全球化等因素。
据西班牙《经济学家报》网站4月23日报道，从这个意义上说，一直以来多数人不甚了解的高级钟表制作是最有力的证明。具体来说，根据英国莱坊房地产经纪公司最新的奢侈品投资指数报告，古董钟表投资正在因其短期、中期和长期的高回报率而在全欧洲逐渐成为一个重要选项，尤其是在一些古董表的10年投资回报率超过66%的背景下。
钟表业专家布里安·拉维奥将投资高级钟表与投资艺术品进行了比较。“钟表本身就是艺术作品，其中的区别在于，有时候它不是单件，因此存在不同的概念。此外，你很难一整天携带着一件艺术品，但随身佩戴手表是可以做到的。”
报道称，就投资而言，如果与汽车行业相比，钟表一直是赢家。一般来说，一辆汽车一经销售，就会立即贬值50%。
拉维奥表示，相比之下，投资钟表行业总会有收获，“一只中高端的手表永远不会变得一文不值，其价格通常会维持在比原价的50%高得多的位置”。拉维奥认为，这对于那些既想从投资产品中获益，又想从中获得满足感的人来说是一项完美投资。
此外，钟表收藏者的特点也不尽相同，其中一种是所谓的“欧洲买家”，他们通常喜欢买入一些自己喜欢的钟表产品，希望成为子孙后代的“传家宝”，因此，这部分买家并不热衷于从购买中获利。而所谓的“美国买家”则更倾向于在钟表上进行短期投资。拉维奥说：“这部分买家通常喜欢将新购入的手表佩戴一年，然后将其出手。他们并不会心疼30%的贬值，因为他们每年都会进行类似投资。”
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