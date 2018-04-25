日冲绳民众乘皮艇对峙海上保安厅 高喊美军滚出去

25日，日本政府在冲绳县边野古启动的护岸填海造地工程迎来一周年。当天，冲绳市民等约600人在美军施瓦布军营门前和施工现场周边海上举行了抗议活动，反对美军普天间基地搬迁。其中，军营门前有400人聚集起来阻止工程车辆进入，但遭到了防暴队的强制驱散。
据日本共同社报道，现场局势紧张，参加者们高举写有“美军从冲绳滚出去”“不许投入沙土！”等标语牌表示抗议。该县一名女性居民（70岁）愤慨地表示：“明明大家如此反对，中央政府为何还要把基地强加给冲绳？我们不会让他们建造新基地。”静坐示威的东京居民田卷诚（67岁）强调称：“冲绳成为美军基地的牺牲品。”此外，前来抗议的名护市前市长稻岭进等人也被强制驱散。之后，工程车辆接连驶入施瓦布军营内。
报道称，在沿岸地区的海上，市民等乘坐数十艘皮划艇进行抗议。众多黄、绿色皮划艇在海上排开并打出标语牌，持续与前来监视的日本海上保安厅等船只对峙。
日媒称，推进搬迁的日本中央政府与提出阻止搬迁的冲绳县知事翁长雄志之间的尖锐对立还在持续。翁长雄志明确表示，将撤回前知事对填海造地的许可，撤回时间成为关注的焦点。
据此前报道，当地时间23日，日本冲绳市民在冲绳县名护市边野古施瓦布军营门前举行抗议集会，反对驻日美军普天间基地搬迁至此。日本政府在边野古沿岸地区推进的建造护岸工程25日将迎来开工一周年，此次抗议活动计划持续至28日。
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