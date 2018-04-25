美专家：美国当前“恐华情绪”令人紧张

香港《南华早报》网站4月23日刊登美国洛约拉马里蒙特大学亚太问题专家汤姆·普拉特题为《为什么中国应当关心它在西方的形象》的文章称，多年前，美国将军兼政治家科林·鲍威尔在接受国务卿任命的听证会上坦率地告诉国会：“中国不是敌人，我们的挑战在于能否保持这种状况。”但是，美国总是需要中国的帮助，现在比以往任何时候都更需要。如今双边关系暗潮涌动，并不乐观，美国做好了两国关系出现波折及寒流的准备。
文章称，目前来自美国统治集团的同理心骤降，反华综合征进一步加重。深层原因在于：中国的成功似乎是对美国存在合理性的否定。
华盛顿哀嚎着：“我们的对华政策失败了！”中国走了自己的道路，与此同时，美国的一些预期落空了。那种现实使美国开始重新思考对华态度。
美国贸易专家温迪·卡特勒令人信服地对认为中国经济和贸易雄心与美国重要安全关切有根本抵触的说法提出了质疑。她探讨了“中国制造2025”目标，这是中国在关键领域大力发展科技的计划，包括机器人技术、航空航天、生物化学等领域，并总结称，她认为没有一项是不能和其他国家平等交换并改善双边关系的。
文章称，如今在美国存在恐华情绪，令人紧张。一个足迹遍布全球的学术政策界代表说：“现在在华盛顿，有时让人觉得不可以说任何关于中国的好话。”
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