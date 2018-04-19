英媒:若俄罗斯与西方国家开战 60小时内就能取胜

近日，随着“双面间谍中毒案”、美英法三国联合对叙利亚发动空袭的事件持续发酵，美欧多国联手向俄罗斯发难，俄罗斯与西方国家关系越发紧张。有英媒日前报道称，若俄罗斯与西方国家开战，那俄方将在60小时内取胜。
英国《每日星报》18日刊文指出，美英法三国14日对普京的伙伴巴沙尔·阿萨德发动空袭打击后，国际社会对俄罗斯与西方国家之间爆发战争的担忧达到了新的高度。俄罗斯日前向西方国家发出警告，称如果有人采取错误举动，引发北约与俄罗斯之间爆发冲突，局面可能升级成为第三次世界大战。防务分析人士则警告说，如果这个西方联盟与普京之间发生战争，那么俄罗斯军队可以在短短60小时内击败北约。
此前，叙利亚当地时间4月14日凌晨，叙遭到来自美英法三国100多枚导弹的袭击。这是继去年4月对叙政府军目标采取军事打击行动后，美国再次向叙利亚开火。对于这次袭击，美英法给出的理由是，为了“报复”叙政府对反对派控制区进行的所谓“化学武器袭击”。
针对此事，《每日星报》还揭露了英法美三国空袭叙利亚的真正目标。报道援引俄罗斯国防部新闻发言人伊戈尔·卡纳申科夫的话表示，俄罗斯对美英法针对叙利亚的导弹打击声明存疑，其真正目标是叙利亚的军事设施。
卡纳申科夫还表示，美英法关于针对叙利亚的所有导弹打击三座设施的声明非常令人怀疑。他说，美国攻击的叙利亚设施并非位于深处或有防空能力良好的地堡，最多10枚导弹就足以将其摧毁。美英法打击叙利亚的真正目标不仅仅是巴尔扎和贾拉马纳的设施，还有包括机场在内的军事设施。
据了解，在过去几年里俄罗斯和西方一直处于相互争执中，但过去几个星期局势出现了严重升级。随着美国总统特朗普发动对阿萨德的打击，叙利亚成为这两大力量之间的一个闪爆点。
俄罗斯外长拉夫罗夫日前在接受BBC采访时坦言，当前俄罗斯与西方国家的关系比冷战时期还要差——因为即便是在冷战时期，双方之间尚且还有沟通的渠道，但现在却没有。
拉夫罗夫在采访时还指责美国、英国、法国三国领导人“奉行一种荒谬的司法逻辑”——不等查清真相，就先判定有罪、并出手惩戒，这让俄罗斯对西方国家的最后一丝信任也荡然无存。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost