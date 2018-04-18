中国对美国高粱实施反倾销：按178.6%征收保证金

英媒称，中国商务部17日宣布，决定对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。自2018年4月18日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据该初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中国海关提供相应的保证金。
据路透社4月17日报道，商务部贸易救济调查局局长王贺军指出，初步调查结果显示，美国高粱对中国市场存在倾销行为，倾销幅度高，严重冲击中国国内高粱市场。美国高粱对中国出口数量急剧增长，从2013年的31.7万吨增加至2017年的475.8万吨，增长14倍。与此同时，美国高粱对中国出口价格由2013年的每吨290美元下降至2017年的每吨200美元，下降31%。由此导致中国高粱价格下滑，中国高粱产业受到实质损害。
他还称，中国始终反对贸易救济措施的滥用，主张严格按照世贸组织规则和中国相关法律开展贸易救济调查。中方愿与美方通过扩大合作，缩小贸易领域的分歧，共同维护中美经贸合作的大局。
报道称，根据商务部公告，调查机关初步认定，原产于美国的进口高粱存在倾销，中国国内高粱产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。
报道称，对各公司征收的保证金比率为：新谷公司和其他美国公司均按178.6%征收保证金。
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