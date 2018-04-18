驱逐60名俄外交官后发现德法只驱逐了4名 特朗普大怒：被骗了！

据《华盛顿邮报》报道，特朗普感到因英国索尔兹伯里前间谍中毒案而驱逐60名俄罗斯驻美外交官是受到了助手的误导，并且曾抗拒特雷莎•梅提出的采取行动的要求。
该报称，在发现德国和法国只为该事件驱逐了几名俄罗斯人后，这位美国总统大为光火。
据报道，助手们不得不解释说，美国要与整个欧盟而不是主要欧盟国家驱逐的人数相一致。
据《华盛顿邮报》报道，特朗普仍然很恼火，一位消息人士说，他骂了“许多脏话”。
据报道，在前双面间谍谢尔盖•斯克里帕尔及其女儿尤利娅中毒后，特明普曾抗拒梅提出的驱逐俄罗斯人的要求。据说他问梅：“你为什么要我这样做？德国会怎么做？法国呢？”
据《华盛顿邮报》报道，特朗普坚称中毒事件在很大程度上是欧洲的问题。
白宫没有直接否认特朗普对驱逐一事感到不满，只是说，总统“对俄罗斯很强硬”。
一位英国消息人士说，他不了解当时电话交谈的内容。
该报道使人对特朗普作出的在索尔兹伯里袭击事件中对俄罗斯采取强硬路线的承诺感到怀疑。
美国驱逐了60名据说其实是间谍的俄罗斯外交官，远远超过了驱逐23名俄罗斯人的英国以及各自驱逐4人的法国和德国。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost