印度火车22节车厢脱离车头 载千人滑行12公里

据外媒报道，印度铁路部表示，8日晚间，该国东部奥里萨邦一列火车的22节车厢脱离火车头，载着约1000名乘客滑行10多公里，铁路工作人员才设法让车厢停下来。所幸此事未酿成重大事故。
据报道，出事的火车由西部的古吉拉特帮行驶到奥里萨邦，车厢滑行了12公里远，才被铁路工人在铁轨上放置的石块挡下来。印度铁路部东区发言人米西拉（JP Mishra）表示，车上的大约1000名乘客无人受伤。
印度当局已就此事展开调查。据介绍，列车车厢要挂上火车头或脱离时，应该会启动刹车，当局认为出事原因可能是未正确使用刹车，或者忽略了这个程序。目前，7名铁路公司员工因为未遵守适当程序遭停职。
印度铁路部东区发言人米西拉表示：“此事可能造成可怕后果，全靠机警的工作人员才得以避免。安全问题不能打折扣。铁路部人人都对此事感到震惊。”
印度全境有约9000列火车，每天有超过2200万乘客搭乘火车通勤。去年11月13日，印度北部曾发生13节车厢脱轨事件，造成3死9伤；2016年年底更有146人因类似事故丧命。印度政府2012年发布报告称，该国每年有近1.5万人因各种铁路事故丧生。
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