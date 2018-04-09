杜特尔特后悔当总统：我恨不得捅支持者一刀

从达沃市市长一举成为菲律宾总统，杜特尔特的从政经历无疑令很多人羡慕，但他自己却似乎仍对竞选总统感到后悔。近日，这位总统就开玩笑地表示，他想捅众议院议长阿尔瓦雷兹一刀，因为正是阿尔瓦雷兹劝说他参加了2016年的菲律宾大选。
综合菲律宾《世界日报》和“政治”网站报道，杜特尔特表示，自己对担任达沃市市长时的生活挺满意，但在阿尔瓦雷兹鼓励他去竞选总统后，自己不错的生活发生了改变。
“当时我本来打算竞选市长寻求连任。当市长会感到放松，”杜特尔特说，“如果我有一把刀，那么我会捅一个人，而这个人就是众议长。”
这位现任菲律宾总统表示，阿尔瓦雷兹在当时不停地劝说他竞选总统，还称“有种感觉”预示着杜特尔特最终会胜选。“阿尔瓦雷兹说他能够感觉到。我则回应称：‘你有那种感觉很好。那你自己怎么不去竞选？为什么要我去？’”杜特尔特回忆当时两人的对话时说。
据悉，除了众议长阿尔瓦雷兹外，杜特尔特还提到菲律宾国家粮食局局长杰森·阿基诺和行政秘书萨尔瓦多·梅地亚尔蒂，他们也曾坚持劝说其竞选总统，并表示杜特尔特是这个国家唯一的希望。
毫无疑问，担任一国总统的压力与担任市长时是无法相提并论的。2017年6月，杜特尔特也曾谈到自己身负总统大任的感受，称“不要以为我很享受目前的生活，我很难受。当你身处那个位置，感觉就像在搭云霄飞车一样。”
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