美议员喊话特朗普：别老骂奥巴马 你才是美国总统

当地时间4月7日，叙利亚发生化学武器攻击事件，造成至少70人死亡。美国总统特朗普连发数条推文怒斥，同时他也没忘记借此指责前总统奥巴马的“失败政策”。一名美国议员8日敦促特朗普，请他不要再一味指责奥巴马，而是应该担负起一名白宫当家人的职责。
据美国《新闻周刊》报道，就在特朗普连发数条推文怒斥叙利亚化武攻击事件，并指责前总统奥巴马之后，加州民主党众议员特德·列弗（Ted Lieu）在推特上发文喊话特朗普，称“亲爱的特朗普总统，还记得你在叙利亚一个空旷的地方发射巡航导弹的事儿吗？这种违宪行为并没有奏效。还记得你上周说我们6个月后就要离开叙利亚的事儿吗？那你的计划是什么？请记住，你现在可是总统。”
列弗推文中所指是去年4月美军以惩罚叙利亚政府向平民使用化武为由，对叙利亚政府多个空军基地发动军事打击，造成十多名叙利亚士兵死伤，叙利亚国家电视台报道就此谴责美国发动的军事打击是“侵略行为”。据海外网早前报道，特朗普今年3月29日在一个军方训练场地向美军士兵发表演说时表示，美军将很快撤出叙利亚，根据五角大楼早前公布的数据，目前有2000名美军驻在叙利亚。
当地时间4月7日，叙利亚再曝化武伤亡事件。美国为此指责叙政府军使用化学武器袭击无辜平民，但叙利亚坚决否认。特朗普在推文中说，“如果奥巴马越过他所谓的‘红线’（Red Line In The Sand），叙利亚的灾难早就结束了！（叙利亚总统）阿萨德也会成为历史！”据悉，美国前总统奥巴马在任时曾表示，叙利亚如果使用化学武器，甚至“移动”它们，就将触及美国的“红线”，美国可能会对叙利亚进行军事干预。
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