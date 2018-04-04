美国公布拟加征关税中国商品清单 中方：近日将公布对等措施

美国贸易代表办公室4月3日依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单，涉及每年从中国进口的价值约500亿美元商品。中方第一时间作出回应。
美国贸易代表办公室4月3日在一份声明中说，在美国贸易代表办公室“301调查”后，特朗普总统今年3月宣布，美国将对中国约500亿美元的进口商品征收关税。
美国贸易代表办公室建议，对来自中国的1300种商品加征25%的关税，主要涉及航空航天、信息和通信技术、医药、机器人技术和机械等行业。
声明称，拟议的清单包括约1300条不同的关税细目，并将在公告和包括听证会在内的公开征求意见过程中接受进一步审查。在完成这一过程后，美国贸易代表办公室将就加征关税的商品条目做出最终决定。
声明称，公众可于5月11日前向贸易代表办公室就清单内容和税率提交书面意见。
针对美方发布对华301调查项下征税产品建议清单，中国商务部新闻发言人第一时间发表谈话。
发言人称，美东时间4月3日，美贸易代表公布对华301调查征税建议，并公开征求意见。征税产品建议清单将涉及我约500亿美元出口，建议税率为25%，涵盖约1300个税号的产品。
商务部新闻发言人表示，美方不顾中方的严正交涉，毫无事实依据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，中方强烈谴责，坚决反对。
他指出，美方此次公布的清单，罔顾40年来中美经贸合作互利共赢的本质，罔顾两国业界的呼声和消费者的利益，不利于美国国家利益，不利于中国国家利益，也不利于全球经济利益。
他称，美方做法严重违反了世贸组织的基本原则和精神，中方拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。
发言人表示：“同时，我们将根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定，准备对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。这些措施，近日将会公布。我们有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。”
中国外交部发言人4月4日也就美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单一事再次强调称：“美方不顾中方的严正交涉，毫无事实根据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，中方强烈谴责，坚决反对。”
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