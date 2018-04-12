白宫威胁炒掉“通俄门”检察官 外媒：联想起“水门事件”

外媒称，白宫4月10日声称特朗普总统有权将特别检察官罗伯特·米勒解职，这引发了有关这位检察官未来命运的各种流言。
据法新社4月10日报道，米勒目前负责调查特朗普竞选团队和俄罗斯之间是否存在勾结以及美国总统是否阻挠司法。他的解职被美国两党众多议员视为是一条红线。
报道称，但现在，白宫不再视之为完全禁忌的话题。白宫发言人桑德斯宣称：“我们掌握的事实是，总统是有权力做出这一决定的。”看来解职的可能性至少已经被特朗普团队研究过了。
10日被问及这种可能性时，美国总统故意抛出疑云，回应称“我们看看会发生什么吧”，“很多人说：你应该将他解职”。
报道称，尽管特朗普曾多次激烈抨击米勒调查团队的公正性，指责其有政治动机，但他一直没有正面攻击这位在华盛顿受到尊敬的人物。
米勒2001年被共和党总统小布什任命为联邦调查局局长，奥巴马时期继续承担这一职位直到2013年。2017年5月，他被任命为特别检察官。由于他的严谨和正直，这一任命得到共和党众多重量级人物的欢迎。
报道称，在白宫采取上述立场的前一天，联邦调查局突然对特朗普的私人律师迈克尔·科恩的办公室和住所实施搜查。特朗普声称：“可耻！实属可耻！这是对我们国家的攻击。”这样的愤怒情绪是特朗普就任总统以来前所未见的。白宫发言人10日强调：“总统很明确：他认为这走得太远了。”
报道称，作为特朗普忠诚保卫者的迈克尔·科恩多年来都是特朗普集团的律师。他曾向色情片女演员斯托米·丹尼尔斯支付“封口费”，让后者不要谈论和总统存在的关系。
科恩在1月份承认，曾在2016年大选投票前给这名女演员支付13万美元。他宣称这笔资金来自于他本人，而非竞选团队。特朗普上周说，他对此毫不知情。
报道称，实际上，关于米勒被解职的条件还远未取得一致：很多法律人士认为，只有任命米勒担任特别检察官的司法部副部长罗德·罗森斯坦才有权将他解职。由此，一些观察人士在猜测特朗普先和罗森斯坦分道扬镳的可能性。
报道称，这样的情景让人联想起“水门事件”。1973年10月，时任总统尼克松要求司法部长埃利奥特·理查森解除调查窃听案的特别检察官阿奇博尔德·考克斯的职务。理查森以及司法部副部长威廉·拉克尔肖斯均表示拒绝并辞职，直到司法部另一位负责人最终同意解职考克斯。史称“星期六大屠杀”的这场斗争最终导致尼克松辞去总统职务。
另据美国《华尔街日报》网站4月10日报道，白宫10日说，特朗普总统认为他有权炒掉特别检察官米勒，而两党议员都警告说不要这么做。一天前，联邦调查局突然搜查了特朗普私人律师的住所。
参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔说，米勒“应该获准完成自己的职责”，但他拒绝了通过立法来保护这位特别检察官的要求。
参议院司法委员会主席查克·格拉斯利说，炒掉特别检察官对特朗普来说无异于“自杀”。
米勒正在调查有关俄罗斯干预2016年美国大选以及特朗普团队与莫斯科勾结的指控。特朗普和俄罗斯官员都否认这些说法。
白宫发言人桑德斯的评论与特朗普政府过去对这些问题给出的更为慎重的回答不同。3月底，特朗普在推特上批评米勒后，白宫律师泰·科布发布声明称，特朗普“没有考虑或讨论”炒掉特别检察官。
桑德斯说，白宫已经就总统是否有权解除特别检察官职务一事咨询过法律专家，包括司法部的法律专家。
报道称，司法部一位发言人没有回答有关司法部律师是否给白宫提供过此类建议的问题。很多政府之外的法律专家说，特朗普无权直接炒掉米勒。
报道称，一位熟悉情况的人说，任命米勒的司法部副部长罗森斯坦亲自批准了此次搜查。与总统关系密切的人说，这个情况被披露出来很可能是为向罗森斯坦施压，因为他是特朗普任命的。
白宫一位助理称，白宫官员都建议特朗普不要炒掉罗森斯坦或其他司法部官员。众议院前议长、特朗普的亲密盟友纽特·金里奇在一次采访中说，特朗普的幕僚担心，如果炒掉米勒，他可能遭到报复。
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