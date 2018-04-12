习近平博鳌讲话 特朗普发推文回应

在中国国家主席习近平于博鳌论坛上讲话后，美国总统特朗普推文回应。外界认为，中美首脑在给紧张的贸易关系“降温”，并预计未来双方可能会有更多谈判。
周二（4月10日），中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上发表讲话，提出中国未来的四点开放举措，包括市场准入、扩大进口、知识产权以及投资环境。
美国总统特朗普于当地时间周二下午发推文表示，非常感谢习主席在关税和汽车壁垒方面的客气话，以及在知识产权和技术转让方面的启示，“我们将共同取得重大进展”。
在近40分钟的讲话中，习近平虽然没有明确提及与中美贸易间的摩擦。但他表示，中国要增加进口，加强保护知识产权，为外国投资提供一个更加透明、以规则为基础的环境。“我们鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。”他说。
白宫欢迎中方承诺 希望看到具体行动
当地时间下午，白宫表示欢迎习近平承诺的进一步开放中国市场，同时亦强调单靠言论不能阻止特朗普推进拟对中国产品征收的关税计划。
白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，“当然，我们对习主席的发言感到鼓舞，我们认为这是朝着正确方向迈进的一个非常好的信号”。
同时，她说：“我们希望看到不仅仅是修辞，希望看到中国的具体步骤和具体行动。”
特朗普政府已考虑对中国产品征收1,500亿美元的进口关税，以惩罚中国侵害美国知识产权的行为。在被问及要避开美国拟征收关税，需要中方兑现哪些具体行动？桑德斯没有明确回答，她表示：“这将是我们与中国之间进行私下谈判的一部分。”
对未来中美贸易谈判的走势，桑德斯表示，美方将继续在中美贸易谈判中往前推进，直到看到中方实现承诺。
她说，美方的焦点是最终确保停止中国的不公平贸易行为，“这是总统的承诺，不只是辞令，而是实际行动。”
专家：中美未来可能需要更多贸易谈判
周二，美国三大股指集体上扬，道琼斯工业平均指数收涨超过400点（428.90点），涨幅1.79%，报24408.00点；标普500指数收涨43.71点，涨幅1.67%，报2656.87点；纳斯达克综合指数收涨143.96点，涨幅2.07%，报7094.30点。
法国兴业银行的全球宏观战略师杰克斯（Kit Juckes）认为：“中美贸易战没有任何提升，这是股市反弹的关键。”
澳新银行中国市场经济师曲大卫（音译，David Qu）表示，演讲不会产生直接效应，但可能有助于给“贸易战”降温。他认为，市场表现乐观，是因为希望通过看到中美谈判解决贸易冲突。
新加坡SEB亚洲战略负责人横田（Sean Yokota）表示，降低关税的提法与这几周中美提高关税的趋势截然相反。他尤其指出，之前传中国想让人民币贬值、作为对付中美贸易冲突的“武器”──引起的市场焦虑消失。“我们今天早上看到中国并不想看跌，人民币汇率略微走强。中国（目前）无意削弱人民币汇率加剧贸易紧张局势。”
不过部分市场人士更持谨慎态度，指中方列出的许多措施都是以前以某种形式提出的。摩根大通全球市场策略师朱超平（音译，Chaoping Zhu）表示，不代表中国政策发生重大转变，“美中贸易冲突可能需要更多谈判”。
时事评论员横河表示，可能现在的承诺都没有超出中国加入世贸时的承诺，“现在不是个承诺的问题，而是应该兑现的问题”。
他认为，美国可能不会轻易让步，因为曾经听过类似的许诺。
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