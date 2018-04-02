特朗普政府发起关税战恐令世贸组织边缘化

美媒称，美国总统特朗普上周单方面实行新关税，这是对经常成为他攻击目标的世界贸易组织的一次打击。盟国纷纷敦促特朗普改善这个有164个成员的组织，而不是使其边缘化。
据美国《华尔街日报》网站3月28日报道，世贸组织的未来格外不确定，因为特朗普政府的做法既绕过世贸组织，同时又依赖于它。
报道称，一方面，特朗普政府上周加征关税，被许多盟国和对手视为违反世贸组织规则。华盛顿正在世贸组织框架之外与其他国家就贸易协定直接进行谈判。特朗普称世贸组织是“灾难”，对美国“很不公平”。另一方面，美国正向盟国施压，要求它们帮助改革世贸组织，并加入向世贸组织投诉中国的行列。
美国对钢铁和铝分别加征25%和10%的关税，欧盟和六个国家（不包括日本）获得了美国给予的临时关税豁免，附带条件是它们与美国合作，化解白宫对贸易问题的担忧。为了延长豁免待遇，这些盟友必须在5月1日之前让美国政府相信它们正在解决各自的贸易问题。双边谈判已经开始，韩国与美国本周达成了一项无限期豁免关税的协议。
报道称，采用双边协议的做法反映了部分成员对世贸组织不再抱有幻想。世贸组织成立于1995年，其前身是1948年生效的《关税与贸易总协定》。2001年，也就是中国加入世贸组织那年，世贸组织成员发起了更新和修改全球贸易规则的谈判，但这些努力在10年前终止了。
报道称，自那以后，世贸组织成员就开放市场做私下交易。拥护自由贸易和世贸组织的欧盟与加拿大、日本、墨西哥、澳大利亚和新加坡已达成或正寻求达成贸易自由化协定。
这种双边协定如果被认定是对多边贸易体系的补充，大体上覆盖所有贸易，并且对非缔约国不设置障碍，从而促进更加自由的商品流动，那么就是被世贸组织规则所允许的。不过，参与双边协定的许多国家表示，双边协定的增多既反映了世贸组织地位变弱，同时也助长了这种趋势。
报道称，来自哈佛大学的贸易专家伍人英说，美国及其盟国在一些问题上仍将寻求诉诸世贸组织。但是，国际法与现有解决办法不足之间的差距意味着，华盛顿要想采取进一步行动，不管是与盟国一道还是单方面行动，都会感到更大的压力。
伍人英说：“虽然世贸组织不至于被人遗忘，但它作为全球贸易冲突仲裁机构的中心地位可能随着时间推移而被削弱。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost