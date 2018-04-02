美国女子试图用锯杀自闭症儿子 因其沉迷游戏不做作业

美国一名女子近日用弓形锯割颈试图杀害11岁的自闭症儿子而被捕，她犯罪的导火索竟是儿子放学回家后拒绝先做作业，而是沉迷电子游戏，令她深感绝望。
据英国《每日邮报》3月30日报道，美国46岁女子克里斯蒂娜·皮特里居住在马里兰州杨山，她是一名家庭主妇，和丈夫安德鲁育有两子，都是自闭症患儿。
事发于本月12日下午，11岁未透露姓名的男孩告诉警方，他放学踏入家门时，看到弟弟在沙发上哭泣，妈妈则是又哭又笑，十分奇怪。男孩上楼打电子游戏玩，没想到妈妈跟着进屋来，她手里拿着一把弓形锯，问儿子为什么不做作业。“我说会在4点三刻开始做作业，之前要先玩游戏，没想到她就大发雷霆了。”
男孩回忆说，妈妈举起弓形锯，阻止自己离开房间，“她让我跪在地上，把锯子架在我的后脖上，来回地拉，试图杀死我。我尖叫着要逃，妈妈也发出尖叫声，哭喊起来。
后来男孩从母亲手中抢下锯子，夺路而逃，闻声赶来的邻居赶到拦下了歇斯底里的克里斯蒂娜，这时爸爸安德鲁下班回到家中，把妻儿带去医院诊治。安德鲁告诉警方，妻子事发前曾打电话给他，情绪有些失控，直到自己回家看见可怖的一幕，才意识到情况有多严重，妻子差点把大儿子的头割下来。
体检显示，11岁男孩的伤势并不致命，锯子割过的后脖部位明显有几条红线，那是皮肤结痂，他的肩膀和双手也有割伤，背部有瘀伤。而克里斯蒂娜的情况不容乐观，她精神处于崩溃边缘，不断告诉医护人员自己感到不堪重负，担心自闭症儿子们长大后将成为社会的负担，她还自言自语道，“他们必须死！”
克里斯蒂娜在医院内被捕，她的出庭日期是4月20日，罪名是谋杀未遂和虐待儿童。如果罪名成立，她可能被判处终身监禁。克里斯蒂娜的辩护律师认为，她并非有意伤害自己的孩子，她的丈夫和两个儿子非常爱她，但律师没有评论当事人是否患有精神健康疾病。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost