现金买车非法持枪 中国留学生遭遣返十年禁入美国

4月1日，美国有线电视新闻（CNN）网页头条赫然出现一张染着金黄头发的亚洲面孔。报道称，美国中佛罗里达大学（UCF）一名中国留学生，因持有重火力步枪并出现“令人不安的行为”，被美国移民法官下令遣返回国。
据海外网援引美国《奥兰多前哨报》报道，校方表示，有学校职员报告称26岁的中国留学生孙文亮（音译）外表和行为“出现戏剧性变化”，因此引起校园警方注意。据称，他的异常行为还包括，突然豪掷近7万美元现金买了一辆新车。
染发、持枪、现金买车引发警方关注
据报道，相关官员当地时间29日得知，孙文亮从未对学校或其他同学进行过威胁，只是警方因注意到其“异常行为”而有所担忧。校方警长理查德·比尔里（Richard Beary）表示，“这就是此案特别之处——并没有出现具体威胁。可能不是具体某件事情，但当所有片段加在一起，就会引发关切。” 比尔里称，这些危险信号包括孙文亮的沉默寡言、足不出户，将头发染黄、现金购车，并把自己的枪称为“狙击步枪”（sniper rifle）。
警方最早于2月初开始对孙文亮进行调查，因为他曾对一名学校辅导员发表过“异常言论”。不过由于相关医疗和心理健康信息保密，有关方面没有具体披露其言论内容。2月2日，一名警探对其问话，孙文亮承认自己有一把突击步枪及弹药，因为他所居住的校外公寓不允许存放枪支，他便把枪支弹药放在一处储存设施中。警方称，孙文亮表示他从未用枪射击，只是喜欢“把玩和观赏”。
警方还问起孙文亮用6.8万美元现金购买的那辆新雪佛兰卡尔维特。他对警方说，“在我的国家，那是辆便宜的车。”警方根据其短信记录得知，是他父亲为他提供了买车的钱。
此外，警方还注意到，孙文亮把头发染成了金色。警长称，“在很多枪击案中，我们注意到嫌犯会经常改变外貌。对他来说，染发不算什么大事，但当它与其他事情连在一起，就会变成巨大警讯。”
CNN报道称，孙文亮的室友告诉警方，除了吃饭和洗衣服，孙不会走出房间，也不会与其他室友交谈。孙甚至曾将一把步枪拿在手上走出房间，这也促使了其室友举报其违反公寓规则的行为。
据报道，当被问及是否想伤害自己或他人时，孙文亮表示“没有”，但警方注意到，他称自己的武器为“狙击步枪”而不是“猎枪”。而就在被问话的第二天，被校警密切关注的他又买了第二支枪：一支308口径的步枪，令人不安的是，孙还为这支枪装上了脚架和昂贵的瞄准镜。据称，他用这支枪在“美国机枪乐园”练习打靶。
相关官员称，就孙文亮持有武器一事，中佛罗里达大学警方已与美国联邦烟酒武器和炸药局、美国移民和海关执法局以及美国国土安全部取得联系，并开展调查。经调查，孙文亮的两支枪都是合法购买，因为美国联邦法律规定，非移民签证持有人如果有狩猎执照就可以持有武器，而孙文亮确实拥有狩猎执照。
据报道，孙文亮在中佛罗里达大学参加一项为国际学生开设的学术文化项目。相关官员称，由于持续旷课，他已经无法维持签证，非移民身份也因此被撤销。校方表示，一旦失去了非移民身份，持枪就是非法的。2月7日，孙文亮被美国联邦机构拘留，理由是违反入境条款及可能违反美国枪支法律。
报道称，美国移民官员表示，如果孙文亮没有买枪并表现出行为异常，相关进程不会发展得如此迅速。美国国土安全部官员提姆·杜瓦尔（Tim Dwyer）表示，“正常情况下，行动可能不会那么快。他可能不会被注意到，或者我们会给他发一份出庭通知，提醒他可能需要面对一名移民法官，对他的身份状态进行处理等。”
被遣返回国，10年内不得入美
当地警方称，尽管孙文亮没有做出具体威胁，但根据多名资深调查人员的经验，他被拘留“毫无疑问挽救了很多生命”。比尔里认为，“即将发生悲剧，但我们及时阻止了它”。
3月21日，一名美国移民法官下令将孙文亮遣返回中国。官员称，未来至少10年，他可能都不得再进入美国。
根据美国移民和海关执法局数据库资料，孙文亮当地时间周四（29日）被拘留在佛罗里达州北部城市麦克伦尼（Macclenny）的贝克县拘留中心（Baker County Detention Center）。
报道提到，此前美国佛罗里达州帕克兰市2月14日发生严重校园枪击案致17死，随后该州通过限制枪支法律。就在几周之前，奥兰多警方根据新的“风险保护制度”，禁止了中佛罗里达大学另一名学生持有枪支。
根据美媒的统计，2018年，美国共发生8起导致他人受伤或死亡的校园枪击案；2起在校持枪自杀事件；另有8起校园枪击案未造成人员伤亡。
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