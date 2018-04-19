日本忧美朝峰会罔顾日方利益 又不得不依靠美国

日媒称，正在美国访问的日本首相安倍晋三当地时间4月17日下午在佛罗里达州棕榈滩与美国总统特朗普会谈。特朗普明确表示，将在预计最晚6月上旬举行的美朝首脑会谈上提出绑架问题，他表示将为解决绑架问题“尽最大努力”。双方首脑还确认继续向朝鲜最大限度施压，直到朝鲜以“完全且可验证、不可逆的方式”弃核。特朗普称“会以强硬姿态应对”。
据共同社4月17日报道，双方商讨了旨在让朝鲜完全放弃核与导弹开发的应对方针。安倍称，不仅是能到达美国的洲际弹道导弹，射程覆盖日本的中短程导弹也应废除。
报道称，此次会谈在特朗普的海湖庄园举行，总计持续约两个小时。据陪同人员透露，两人在一对一的会谈中花了较多时间商讨朝鲜问题。
此外据共同社4月18日报道，日本首相安倍晋三在与美国总统特朗普的会谈中，突出强调为解决朝鲜核与导弹和绑架问题的团结。目前的实际情况是日本没有确保与朝鲜的官方对话渠道，谈判不得不依靠美国。不过无论哪个课题，日美之间都存在优先度的不同或态度上的温差，日本政府的要求能否传递给朝方尚难预料。
报道称，日本政府设想让特朗普在预计最晚于6月上旬举行的美朝首脑会谈中提出废除核与导弹，并提及解决绑架问题，这从另一方面反映出日本缺乏独自与朝鲜谈判的途径。
报道还称，美国将能搭载核弹头、射程覆盖美国本土的洲际弹道导弹视为危险因素。若特朗普急于在美朝首脑会谈中取得成果，在阻止洲际弹道导弹开发方面与朝鲜达成妥协，日本谋求的废除核与中短程导弹恐将被延后。绑架问题取得进展也将变得希望渺茫。
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