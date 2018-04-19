美国贸易代表署或“封杀”阿里云？阿里云：不予置评

美国对华贸易战继续延烧。阿里云或将因此受到波及。
据《华尔街日报》4月16日报道，美国贸易代表署（USTR）在考虑依据 301 条款，反制中国在云计算与其他高科技服务领域的“不公平限制”。
报道称，中国要求亚马逊、微软等美国云计算公司必须与中国企业合作并将技术授权给中国合作伙伴，但阿里巴巴等中国企业在美国的运作并未受到任何限制。美国电信工业协会全球政策总监斯旺森对《华尔街日报》说：“很多非中国公司都不愿意进入中国的云市场，因为限制太多。与此同时，美国却对我们市场的外来参与者没有限制。”
301条款是美国《1974年贸易法》第301条的俗称。这一条款授权美国贸易代表可对“他国不合理或不公平的贸易做法”发起调查，并可在调查结束后采取“报复措施”。《华尔街日报》称，美国可能禁止阿里巴巴在美国提供云计算服务，或在中国放松对美国公司的限制措施之前，限制阿里巴巴在美国的扩张。
近年来，阿里云在全球化扩张计划上不断提速。截止到2018年3月，阿里云已经在全球18个区域开放服务。《经济学人》报道称，阿里巴巴拥有全球增长速度最快的云计算能力。2016年，阿里云业务增长126％至6.75亿美元，其增长势头至今仍未出现放缓的迹象。
关于这一可能的报复措施，阿里方面对媒体表示：“不予置评。”
《华尔街日报》报道的这一消息目前还只是可能。是否最终发生，仍未可知。如果美方真的采取行动，这将是美国近期对华施压的又一新举动。
4月3日，美国贸易代表署依据“301调查”，公布了拟加征关税的中国商品清单，对中国1333项500亿美元的商品加征25%的关税，这份清单主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业。在美国发布清单8个小时后，中国宣布对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。
4月17日早间，美国又对中兴发出“封杀令”，在接下来的七年时间里，禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术，理由是中兴此前违反了美国限制向伊朗出售美国技术的的制裁条款。
《华尔街日报》评论称，美国在云计算和其他高科技服务领域可能的报复措施“实际上是开辟了对华贸易攻势新战场”。
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