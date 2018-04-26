日本拟降低居留门槛 帮助外国留学生创业

日媒称，打算毕业后留在日本就业或创业的外国留学生很可能将得到日本政府的帮助，帮助形式多半是扩大居留选择权。
据日本《日经亚洲评论》网站4月24日报道，目前，新创业者在创业筹备阶段无法获得日本居民身份，除非创业地点在一些特区内或者其所在日本学校开具大量证明文件。现在，政府打算改变这一现状。
报道称，经济产业省协同其他机构打算最早于今年秋季为此类创业者打开居留大门，目的是留住技能熟练、富有创造力的外国人，增强日本在新技术开发、新产业发展方面的创造力。
据文部科学省下辖的日本学生支援机构统计，2017财年共有267042名外国人在日本求学，这一数字在此前5年间上升约60%。不过，只有1/3的人毕业后留在日本就业。
报道称，2016财年约有2.6万名外国人从日本大学的本科和研究生院毕业，但也只有33%的人后来在日本找到工作。政府希望把这个比例提高到50%左右。
在接受日本学生支援机构调查的留学生中，逾60%的人希望能在日本找到工作，同时约有10%的人希望在日本创业。
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