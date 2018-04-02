法核能巨头斥巨资发展储能 未来17年将投近百亿美元

美媒称，法国电力公司27日称计划到2035年投资高达99.3亿美元用于电力储存。
据美国《福布斯》双周刊网站3月27日报道，公司首席执行官让-贝尔纳·乐维说：“电力储存技术可能会彻底颠覆能源领域。”
这家法国公用事业公司27日称，计划的投资将用于开发据估计约10吉瓦的新能源储存项目，这约为目前运营容量的两倍。
该公司表示，其将面向欧洲市场特别是法国的储能项目，但是也会在非洲寻找机会，包括加纳和科特迪瓦的电池储能项目和太阳能储能项目。
法国电力公司称，未来两年将把1/3的电能储存投资用于收购专注于发展储能项目和电网应用的项目和初创公司。公司还将拿出其中约8700万美元的投资用于支持储能领域研发活动。
法国电力公司在法国拥有大量核反应堆，法国约75%的电能来源于核能。法国有58座核反应堆由法国电力公司运营，总容量达63.1吉瓦。
法国电力公司在法国北部拥有并运营格拉沃利讷核电站，这个核电站的净容量为5460兆瓦，总容量为5706兆瓦，目前为全球第六大核电站。
2017年，法国电力公司与核能巨头阿海珐集团联合成立了一家工程公司，为全球的新反应堆设计施工核岛和控制系统。这个合资企业旨在通过创建法国电力公司所谓的“集成发电站/供应商模式”以加强法国核工业的出口外销。
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