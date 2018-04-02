巴以爆发严重冲突 10余名巴勒斯坦人死亡逾千人受伤

巴勒斯坦人与以色列士兵3月30日在加沙地带边境爆发冲突，导致至少15名巴勒斯坦人死亡、1400多人受伤。
3月30日，上万名巴勒斯坦人在加沙地带边境举行大规模示威，纪念第42个“土地日”，同时开启“回归大游行”。
一些巴勒斯坦青年手举巴勒斯坦国旗行进，并投掷石块、燃烧瓶，焚烧轮胎。驻守边境的以色列士兵开枪射击，发射催泪弹，造成巴方人员伤亡。
据加沙地带卫生部门消息，截至当地时间3月30日晚10时，加沙地带边境的冲突已造成至少15名巴勒斯坦人死亡，另有1400多人受伤。
巴勒斯坦总统阿巴斯宣布3月31日为国家哀悼日。同时，巴勒斯坦政府宣布，巴全境所有政府机构和学校3月31日将停工停学。
据悉，此次“回归大游行”将持续数周，到5月15日巴勒斯坦“灾难日”70周年纪念日这天达到高潮。
另据法新社3月30日报道，数万加沙居民3月30日在以色列边界附近游行，举行大规模抗议活动，由此爆发冲突。
一些加沙居民估计，抗议者总数可能有数万人，包括妇女和儿童。
法新社记者说，他们在被封锁的加沙地带的多个地方集结，加沙的东部和北部边界与以色列接壤。一小部分人来到距离边界隔离墙几百米以内的地方，以色列军队发射催泪瓦斯和实弹迫使他们退回。
以色列军方说：“17000名巴勒斯坦人正在沿着加沙地带安全围墙的5个地点发生暴乱。”
它说：“暴乱者将燃烧的轮胎滚向安全围墙和以色列军队，并投掷燃烧弹与石块。以色列军队采取了暴乱驱散措施，并向主要的煽动者开枪。”
哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚参加了抗议活动。这是他多年来首次来到距边界如此之近的地方。
组织者说，这个为期6周的抗议活动会持续下去，直到美国位于耶路撒冷的新大使馆在5月14日前后举行落成典礼。
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