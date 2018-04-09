手机辐射导致鼠类患癌：对人类意味着什么？

美媒称，在为期3天的现场直播同行评审会议后，专家们断定，两项联邦研究显示，手机辐射导致雄性鼠患心脏肿瘤“证据确凿”。
据美国石英财经网站3月30日报道，这大大改变了关于使用手机是否致癌的争论。迄今为止，联邦政府和手机制造商均假设手机就其本身性质而言不会致癌，因为它们发出的是非电离辐射。足够大剂量的电离辐射——与X射线、CT扫描和核电站等有关的辐射肯定会致癌，但人们认为，非电离辐射释放的能量不足以打破化学键，这意味着它无法损坏DNA，因此不会导致致癌突变。
报道称，但美国国家毒物管理局的这两项研究发现，有“确凿证据”表明，暴露在辐射中导致雄性鼠罹患心脏肿瘤，并发现有“一些证据”表明，这会导致雄性鼠大脑内产生肿瘤。同时，在雌性鼠的心脏中也发现了肿瘤，但未上升至具有统计学意义的程度，其结果被称为“不确定”，换句话说，研究人员不能确定是这种辐射导致了肿瘤，下一个科学步骤将是确定这对人类意味着什么。
设计这些研究的国家毒物管理局资深毒理学家罗纳德·梅尔尼克说，未来的任何研究都不可能确定无疑地得出使用手机对人类没有风险的结论。梅尔尼克说：“我认为，未来的研究不可能提供否定（这种风险）的证据。”
他认为，药管局应该以这些以鼠类为对象的研究为基础提出指导意见。梅尔尼克说：“我认为，不向民众发出指示是不负责任的。让你的孩子与这种设备保持距离，不要将手机放在头边睡觉，使用有线耳机，这是这些机构现在能做的事情。”
报道称，同行评审者的确曾对这项研究有些模棱两可；例如，一些人希望研究能持续更长时间（实验鼠暴露在辐射中的时间为两年）、以将后来长出来的肿瘤包括在内，但小组中其他人指出，鼠类寿命越长，长出肿瘤的可能性就越大，无论是否遭受辐射，因此，排除干扰因素得出结论的难度也就越大。还有人希望研究人员更仔细地解剖实验鼠脑部，以寻找难以找到的肿瘤。但他们指出，科学是一个重复性过程，此项研究不是完美的，但优于迄今为止所有其他研究。
在同行评审过程中，评审者对一些证据进行了升级。总的来说，同行评审者称赞了这项研究的严格设计和实施。州立韦恩大学的制药科学系主任、评审小组成员乔治·科科伦说，这项研究是“设计和实施的最高标准”，“自始至终全面而有力”。
论文称，关于雄性鼠，有“确凿证据”表明，暴露在手机辐射中会增加在心脏神经周围的结缔组织中出现一种被称为神经鞘瘤的罕见恶性肿瘤的风险。他们还发现，存在“一些证据”证明，辐射导致雄性鼠体内长出恶性神经胶质瘤——一种影响神经胶质细胞的脑癌。
报道称，还有“不确定”证据表明，辐射增加了罹患心脏疾病的风险，并导致出现表明DNA受损的证据。实验期间雌性鼠所生的幼鼠出生体重较轻。科学家还发现，雌性鼠的淋巴瘤发病率出现了具有统计学意义的增加，雄性鼠的肝癌发病率也有所上升。所有这些发现都被称为“不确定”，因为动物研究不能完全复制人使用手机的情况，例如，你不能让老鼠拿着微型手机，或把手机放在口袋里。
但是，这两项鼠类研究的结果与迄今为止最大规模手机辐射人类研究的结果是一致的。2011年公布结果的“Interphone”研究由13个国家的16个机构的研究人员协同进行，结果发现，最重度手机使用者更可能患神经胶质瘤——国家毒物管理局的研究在雄性鼠体内发现的也是这种脑癌。梅尔尼克说：“因此，动物数据与人类数据间存在一致性。”
作为对“Interphone”报告的回应，世卫组织下属国际癌症研究机构2011年将手机辐射归类为“对人类可能致癌”。
“Interphone”报告的作者依据他们的数据提出了各种问题，这项研究在一定程度上基于对已经罹患脑癌的人进行的采访，因此可能会受到回忆偏差之影响，从而造成很多不确定性。
但梅尔尼克说，“Interphone”研究在比较不同类型脑癌（例如脑膜瘤）的发病率时发现，在重度手机使用者中，没有不同。他指出，如果存在回忆偏差，“为什么是这种类型、而不是另一种类型的癌症？”
报道称，药管局将采取下一步举措，确定对人类构成的风险以及如何向公众解释这些研究成果。《新闻观察家报》报道，药管局科学与工程办公室主任爱德华·马杰里森28日说：“我们正在采取负责任的态度。我们不会对任何事情作出机械反应。”
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