特朗普民调支持超奥巴马 赶紧发推特炫耀

美国总统特朗普29日在推特上发文炫耀自己的民调成绩，此外，他还不忘拉来前任奥巴马作比较。
特朗普称，“刚得知最新的民调结果，与奥巴马执政同期相比，我（的民调结果）高多了。而我完成的（事情）也更多！”
事实上，特朗普上任一年多来，民众对其执政表现评价不一，多次民调结果也都不理想。此前的一项民调中，特朗普甚至还被评为二战以来最差的美国总统。美国在线（AOL）指出，尽管目前尚不清楚特朗普所说的民调是哪个，不过在美国民意调查机构拉斯穆森（Rasmussen Reports）此前的一项民调结果中，特朗普的支持率确实超过了奥巴马。也有美媒指出，在统计网站Five Thirty Eight上，奥巴马一直保持着比现任总统特朗普更高的支持率。
据《华盛顿观察家报》（Washington Examiner）此前报道，特朗普今年4月2日的民调结果显示，其工作支持率为50%，比奥巴马在执政的2010年同一天，支持率高出4个百分点。3日一早，特朗普特意发推感谢民调为他带来50%的支持度。他也不忘炫耀一番称：“这个支持率可比同期的奥巴马还要高。”随后英国《每日邮报》便晒出了一份特朗普的民调数据，上面显示，除了拉斯穆森公司之外，其他民调数据都“不太好看”。
今年11月，美国将迎来中期选举，除了政治较量，中期选举也是对特朗普执政成绩的评判。由于特朗普此前在选民中的总体支持率并不高，因此在今年的中期选举中，特朗普能否顺利过关也成为外界关注的话题。
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