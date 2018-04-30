印度人扎堆申请美“黄金签证”

由于最受欢迎的入境美国签证受到限制，成千上万印度富人正转向另一种快速移民美国并拿绿卡的方式。
印度申请EB-5签证——在美国投资50万美元并创造10个就业岗位就可获得绿卡——的人数近几个月来出现暴涨。根据美国国务院数据，在截至2017年9月的一年中，美国政府向印度人发放了174份此类签证，同比增长约17%。
自那之后，对这一签证的兴趣开始猛增。2017年10月和11月，美国从印度收到307份通常被称为“黄金签证”的申请。一名纽约的移民律师尼尔•温里布对媒体说，印度对EB-5签证的需求“过去12个月确实变得火爆”。
这种暴涨是在美国政府加大H-1B签证申请难度后出现的，这种签证允许外国籍有专业技能的员工在美工作。近年来，70%以上的H-1B签证都发给了印度人。
美国总统特朗普多次批评这种让廉价外国劳动力涌入美国并从美国人手中抢走工作的签证，尤其是在科技领域。特朗普政府还寻求取消一项允许H-1B签证持有者配偶在美工作的规定，从而进一步对该签证施压。
到目前为止，中国仍是EB-5签证的最大市场，但那里的需求现在正在减少，因为积压的申请意味着中国投资者现在必须等待至少10年才能拿到绿卡。
移民咨询公司EB5 Capital全球业务主管布莱恩•奥斯塔尔说，其他签证漫长的等待时间使得投资50万美元成为“许多印度人最快、最承受得起的选择”。
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